Έκκληση για βοήθεια απευθύνει στους πολίτες η Αστυνομία, ώστε να βρεθεί ο Φέλιξ Στέφεν Ιωαννίδη, 25 ετών, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στην επαρχία Λευκωσίας, από τη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025.

Ο 25χρονος περιγράφεται ως ύψους 1.78μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, φαλακρός, με τατουάζ «μανίκι» στα χέρια και στον λαιμό.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.