Οι έρευνες της Αστυνομίας για τον φόνο του Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου, έχουν πλέον περατωθεί και η υπόθεση καταχωρείται αύριο στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου.

Ο φάκελος της υπόθεσης αποστάληκε ήδη στη Νομική Υπηρεσία η οποία έδωσε σήμερα την έγκριση για την καταχώρηση της υπόθεσης με κατηγορούμενο για τον φόνο τον 58χρονο ο οποίος τελεί ήδη υπό κράτηση ως ύποπτος.

Δεδομένου ότι το διάταγμα κράτησης του 58χρονου εκπνέει την Δευτέρα, η ανακριτική ομάδα που ασχολείται με τον φόνο του 26χρονου θα εμφανισθεί αύριο εκ νέου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου με το σχετικό αίτημα, προκειμένου η υπόθεση να ορισθεί σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου και ο 58χρονος να πάρει τον δρόμο για τις Κεντρικές Φυλακές μέχρι τότε.

Η καταχώρηση όπως όλα δείχνουν θα αφορά σε φόνο εκ προμελέτης του Αλέξανδρου.