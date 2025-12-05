Μόνο πειθαρχικά αδικήματα προκύπτουν σύμφωνα με το πόρισμα των ποινικών ανακριτών, για την απόδραση του ισοβίτη κομμωτή πριν από 14 μήνες, όταν μεταφέρθηκε με συνοδεία στην οικία του στην Πάφο.

Πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι δυο ποινικοί ανακριτές που διόρισε ο Γενικός Εισαγγελέας για να εξετάσουν τυχόν ευθύνες από την πολύκροτη υπόθεση, στο πόρισμά τους εντοπίζουν μόνο πειθαρχικές ευθύνες και όχι ποινικές, αφού δεν διαφάνηκε να έγινε κάτι σκόπιμο ή να υπήρξε χέρι τρίτου στην απόδραση. Το πόρισμα των ποινικών ανακριτών Στέφανου Σκορδή και Χρίστου Καρά, που διορίστηκαν τον Ιανουάριο του 2025 από τον Γενικό Εισαγγελέα, παραδόθηκε στον Γιώργο Σαββίδη τον περασμένο Σεπτέμβριο. Σ’ αυτό επιρρίπτονται πειθαρχικές ευθύνες για σειρά λειτουργών των Κεντρικών Φυλακών και της Αστυνομίας, σε σχέση με την απόδραση, αλλά και τις οδηγίες που υπήρχαν ή δεν υπήρχαν. Σημειώνεται ότι για τα θέματα συνοδείας κρατουμένων εκτός Φυλακών, δεν υπήρχε καθορισμένο πρωτόκολλο.

Σύμφωνα με τους όρους εντολής των δύο ποινικών ανακριτών, θα έπρεπε να διεξάγουν ποινική ανάκριση αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών αδικημάτων από οποιαδήποτε μέλη της Αστυνομίας, μέλη του Τμήματος Φυλακών και/ή οιοδήποτε άλλο πρόσωπο, αναφορικά με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στις 26.09.2024 και αφορούν τις συνθήκες απόδρασης του κατάδικου Θεόδωρου Θεοφάνους αλλά και τις συνθήκες παραχώρησης άδειας εξόδου στον εν λόγω κατάδικο, τόσο στις 26.09.2024, όσο και σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Στους δυο ποινικούς ανακριτές δόθηκε αρχικά χρονική περίοδος δύο μηνών για την ολοκλήρωση της ανάκρισης, εντούτοις αυτή ανανεώθηκε τρεις φορές γιατί χρειάστηκε η λήψη πολλών καταθέσεων τόσο από το προσωπικό των φυλακών, όσο και από την Αστυνομία αλλά και τα άτομα που συμμετείχαν στο πάρτι την ημέρα της απόδρασης και ήταν αυτόπτες μάρτυρες. Επειδή η έρευνα κάλυψε και τις παλαιές άδειες συνοδείας του ισοβίτη, κλήθηκαν και έδωσαν καταθέσεις άτομα που είχαν εγκρίνει τις άδειες αυτές.

Στο πόρισμά τους οι δύο ποινικοί ανακριτές προβαίνουν σε σειρά διαπιστώσεων και εισηγήσεων, οι οποίες και μελετήθηκαν από λειτουργούς της Νομικής Υπηρεσίας και σε συνδυασμό με το όλο φάσμα των αδειών που έλαβε, δόθηκαν οι δέουσες οδηγίες για τα περαιτέρω. Σημειώνεται ότι ήδη είχε διαταχθεί ευθύς εξ αρχής πειθαρχική έρευνα για το θέμα τόσο στην Αστυνομία, όσο και στις Φυλακές.