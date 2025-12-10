Κίνδυνος διαταραχής της εργασιακής ειρήνης στην Αστυνομία ελλοχεύει λόγω της απόφασης της ηγεσίας του Σώματος για μείωση των ημεραργιών.

Η απόφαση αυτή λήφθηκε το 2021, με στόχο την εναρμόνιση του ωραρίου των αστυνομικών με αυτό της Δημόσιας Υπηρεσίας, ωστόσο η εφαρμογή της προγραμματίζεται για την 1η Ιανουαρίου 2026. Η ενδεχόμενη αλλαγή έχει προκαλέσει αναβρασμό στις τάξεις των μελών της Αστυνομίας, καθώς θα αυξήσει κατά 15 ημέρες την εργασία τους, ενώ την ίδια ώρα θα επιφέρει μείωση στον μισθό τους. Από τις αλλαγές θα επηρεαστούν περίπου 1.500-1.600 αστυνομικοί.

Ποιες αλλαγές φέρνει η απόφαση

Στο philenews μίλησε ο Πρόεδρος του Αστυνομικού Κλάδου της συντεχνίας «Ισότητα», Νίκος Λοϊζίδης, ο οποίος εξήγησε ότι πρόθεση είναι η μείωση των ημεραργιών των αστυνομικών από 19,5 σε 5. «Έτσι θα δουλεύουν 15 ημέρες περισσότερες τον χρόνο». Παράλληλα, «θα δουλεύουν μια ώρα λιγότερη την ημέρα. Αντί να εργάζονται από τις 7:00 το πρωί μέχρι τις 7:00 το απόγευμα, θα εργάζονται μέχρι τις 6:00 το απόγευμα».

Υπογράμμισε ότι επηρεάζονται όσοι αστυνομικοί εργάζονται στο ωράριο βάρδιας 12×36. Επιπλέον, ανέφερε ότι η απόφαση θα οδηγήσει σε μείωση εισοδήματος των επηρεαζόμενων αστυνομικών κατά περίπου 1.000 ευρώ τον χρόνο.

Ο κ. Λοϊζίδης σημείωσε ότι η παρουσία του νέου Υπουργού Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνου Φυτιρή, για τη διατήρηση της εργασιακής ειρήνης στα σώματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι καταλυτική. «Το δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται μέσω των αστυνομικών, οι οποίοι έχουν κατοχυρωμένα τα εργασιακά τους δικαιώματα», πρόσθεσε.

Ξεκαθάρισε ότι, σε περίπτωση που εφαρμοστεί η αλλαγή στο ωράριο, τότε «θα χαλάσουν οι γέφυρες επικοινωνίας με την ηγεσία του Σώματος. Θα είναι μονόδρομος η διατάραξη της εργασιακής ειρήνης», είπε.

Επιστολή προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας

Σημειώνεται ότι η συντεχνία «Ισότητα» απέστειλε επιστολή (ημερ. 5/12/2025) προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας, Θεμιστό Αρναούτη, επισημαίνοντας πως παραβιάζεται το εργασιακό κεκτημένο.

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή τονίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα των αστυνομικών, καθώς και για την καθαρότητα του μυαλού τους κατά τη λήψη αποφάσεων λόγω των επιπλέον 15 ημερών εργασίας χωρίς επαρκή σωματική ή ψυχολογική ξεκούραση. Επισημαίνεται επίσης ότι καταγράφεται καθημερινό εργασιακό κενό μίας ώρας στα Σώματα Ασφαλείας, με κίνδυνο για την ασφάλεια της Δημοκρατίας και των πολιτών.

Επιπλέον, η «Ισότητα» υπογραμμίζει ότι δεν επηρεάζονται καθόλου τα δικαιώματα των αξιωματικών, οι οποίοι εργάζονται εδώ και δεκαετίες ως γραφειακό προσωπικό. Παράλληλα, χαρακτηρίζει αντιφατική την ενέργεια να ζητηθούν οι θέσεις των αξιωματικών για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ ήταν σε εξέλιξη η διαβούλευση με τον συνδικαλισμό των αστυνομικών.

Επιστολή και από την EUROCOP

Η «Ισότητα» ενημέρωσε και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Αστυνομικών (EUROCOP), η οποία με τη σειρά της απέστειλε επιστολή ημερομηνίας 7/12/2025 προς τον Αρχηγό Αστυνομίας. Όπως αναφέρει, «οι ενέργειές σας δημιουργούν εντάσεις στις εργασιακές σχέσεις».

Η EUROCOP αναφέρει πως με λύπη αισθάνονται υποχρεωμένοι να αποστείλουν την επιστολή μετά από ενημέρωση που έλαβαν από την ΙΣΟΤΗΤΑ. «Οι προτεινόμενες ενέργειες, όπως περιγράφονται, από τους εργοδότες θα οδηγήσουν αναμφίβολα σε δυσαρέσκεια, απογοήτευση και αποδοκιμασία μεταξύ των Κύπριων αστυνομικών και, με αυτόν τον τρόπο, ενδέχεται να θέσουν σε περιττό κίνδυνο την ασφάλεια του κοινού στην Κύπρο», προστίθεται.

Και όλα αυτά, συνεχίζει η EUROCOP, «σε μια περίοδο κατά την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμάζεται να αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα βλέμματα της Ευρώπης να στρέφονται προς τη χώρα σας».

«Για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία, οι ενέργειές σας δημιουργούν εντάσεις στις εργασιακές σχέσεις, αναιρώντας συμφωνία που είχατε σε ισχύ για σημαντικό χρονικό διάστημα με τους εργαζομένους σας», τονίζει.

Η EUROCOP καλεί τον Αρχηγό Αστυνομίας να εισέλθει σε ουσιαστικό κοινωνικό διάλογο με τα μέλη της σχετικά με το θέμα αυτό.

«Εάν μπορούμε να βοηθήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο στη μείωση της έντασης που προκαλείται από την τρέχουσα εργασιακή αυτή διαμάχη, παραμένουμε στη διάθεσή σας για να συνδράμουμε», αναφέρει καταληκτικά.