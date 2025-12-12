Καταζητείται ο 1. ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ 25 ετών, από τη Λεμεσό και ο 2. ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ 50 ετών, από τη Λάρνακα, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, διάρρηξης κατοικίας και κλοπής και παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, που διαπράχθηκαν στις 07 Νοεμβρίου, 2025 στην επαρχία Πάφου.



Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Πάφου, στον αριθμό 26-806021 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.



