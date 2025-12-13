Βοήθεια από τους πολίτες ζητά η Αστυνομία, σε σχέση με την εξαφάνιση του Mustafa Shawakh, 16 ετών από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του, στη Λευκωσία, από τις 13 Δεκεμβρίου 2025.

Ο 16χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.67μ. περίπου, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.