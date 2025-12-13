Βοήθεια για τον εντοπισμό του OMRAN DWEIR, 18 ετών από τη Συρία, ο οποίος απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 5/12/2025, ζητάει η Αστυνομία.

Ο 18χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.70μ. περίπου, με σγουρά μαύρα μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.