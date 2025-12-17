«Έργο των δικαστηρίων είναι να διασφαλίσουν ότι οι δρόμοι της Δημοκρατίας γίνονται μέρα με τη μέρα ασφαλέστεροι για όλους, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα με τις ποινές που επιβάλλονται προς κάθε επίδοξο παραβάτη», αναφέρει στην απόφασή του το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, όπου εκδικάζονται οι υποθέσεις τροχαίων αδικημάτων.

Η παραπάνω θέση προεκτάθηκε για μια παράδοξη, αλλά σοβαρή υπόθεση με κατηγορούμενο 46χρονο ποδηλάτη, ο οποίος εντοπίστηκε να οδηγεί σε δρόμο της Λεμεσού υπό την επήρεια ναρκωτικών. Αντιμέτωπος με τη σοβαρότητα της πράξης του, όχι μόνο δεν γλίτωσε την ποινή, αλλά καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών μηνών.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος, μετά από ακροαματική διαδικασία, για το αδίκημα της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών, κατά παράβαση των άρθρων 11Β και 11Ζ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου Ν. 174/1986, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 13(Ι)/2016, και των άρθρων 16 και 20Α του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τριών μηνών και πέντε βαθμών ποινής, ενώ του στερήθηκε η δυνατότητα να κατέχει ή να λαμβάνει άδεια οδήγησης για περίοδο έξι μηνών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, στις 1/11/2023, γύρω στις 16:30, ο κατηγορούμενος οδηγούσε το ποδήλατό του υπό την επήρεια ναρκωτικών, συγκεκριμένα μεθαμφεταμίνης, στη μέση της λωρίδας κυκλοφορίας του οδού Φερζίτ Πασιά στη Λεμεσό. Ανακόπηκε από αστυνομικό και κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι τα μάτια του ήταν κόκκινα, ενώ παρουσίαζε περίεργη συμπεριφορά, εμφανιζόταν φοβισμένος, έτρεμε και ήταν ανήσυχος. Του ζητήθηκε να υποβληθεί σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, ο οποίος έδειξε θετικό αποτέλεσμα σε μεθαμφεταμίνη. Ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε με περιπολικό στην Τροχαία Λεμεσού, όπου λήφθηκε πρόσθετο δείγμα.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, κατά τη διαδικασία μετριασμού της ποινής, ανέφερε ότι ο πελάτης του απολογήθηκε για την πράξη του, ενώ επισήμανε ότι δεν χρησιμοποιεί μηχανοκίνητο όχημα, παρά μόνο ποδήλατο για τις μετακινήσεις του, γεγονός που ελαχιστοποιεί οποιονδήποτε κίνδυνο στο δρόμο.

«Η διάπραξη αδικημάτων τέτοιας φύσης έχει αυξηθεί δραματικά και, προς τούτο, λαμβάνεται δικαστική γνώση από τη συχνότητα αντίστοιχων υποθέσεων που επιλαμβάνομαι καθημερινά, ήτοι της οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών», επισημαίνεται στην απόφαση του δικαστηρίου, τονίζοντας ότι «τα τροχαία δυστυχήματα έχουν καταστεί μάστιγα στον τόπο μας τα τελευταία χρόνια, και η οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησής τους».

Ως μετριαστικοί παράγοντες λήφθηκαν υπόψη ότι ο κατηγορούμενος είναι 46 ετών, έχει λευκό ποινικό μητρώο, καθώς και οι προσωπικές και οικονομικές του συνθήκες. Το δικαστήριο, κατά την επιβολή της ποινής, είχε κατά νου την ανάγκη για αποτροπή, στέλνοντας το μήνυμα ότι η οδήγηση, ακόμη και ποδηλάτου, σε δημόσιο δρόμο εξυπακούει υποχρεώσεις. Ένας οδηγός πρέπει να τηρεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τον Νόμο της Τροχαίας, οδηγώντας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην τίθεται σε κίνδυνο ούτε η δική του ασφάλεια ούτε η ασφάλεια τρίτων ανυποψίαστων ο

Σημειώνεται ακόμη στην απόφαση ότι, αποτιμώντας από τη μία τη σοβαρότητα του αδικήματος και την ανάγκη η ποινή να έχει αποτρεπτικό χαρακτήρα, και από την άλλη τα ελαφρυντικά και τους υπόλοιπους μετριαστικούς παράγοντες, κρίθηκε ότι η μόνη αρμόζουσα ποινή για τον κατηγορούμενο ήταν η φυλάκιση, καθώς οποιαδήποτε άλλη ποινή θα ήταν ατελέσφορη και αναποτελεσματική και θα έστελνε λανθασμένα μηνύματα σε επίδοξους νέους παραβάτες.