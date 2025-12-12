Ποινή με αναστολή επέβαλε το Κακουργιοδικείο Λεμεσού σε 25χρονο κατηγορούμενο, τότε φρουρό ασφαλείας, ο οποίος κατηγορείτο για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 18 ετών, με παραπονούμενη τότε μαθήτρια Λυκείου στη Λεμεσό. Ο 25χρονος εκείνη την περίοδο εκτελούσε χρέη φρουρού ασφαλείας για λίγες ημέρες στο Λύκειο που φοιτούσε η ανήλικη.

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης δύο ετών στο αδίκημα της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, μετά από δική του παραδοχή. Η συνήγορος υπεράσπισής του, Σύλβια Αδάμου, εισηγήθηκε την αναστολή της ποινής, η οποία εμπίπτει στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου. Τελικά, το Δικαστήριο κινήθηκε προς αυτή την κατεύθυνση λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, το αδίκημα διαπράχθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, οκτώ ημέρες πριν η παραπονούμενη συμπληρώσει τα 17 της χρόνια. Ο κατηγορούμενος κατά τον χρόνο διάπραξης του αδικήματος ήταν σχεδόν 23 ετών. Όπως σημειώνεται, η απόφαση, παρά το γεγονός ότι οι προσωπικές περιστάσεις της παραπονούμενης, σε συνδυασμό με το πολύ νεαρό της ηλικίας της, την καθιστούσαν συναισθηματικά ευάλωτη και ενδεχομένως εύκολο θύμα εκμετάλλευσης, ωστόσο, τα γεγονότα δεν καταδεικνύουν ότι ο κατηγορούμενος εκμεταλλεύτηκε την ψυχολογική της κατάσταση για να αναπτύξει ερωτική σχέση, η οποία τελικά οδήγησε σε ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή.

Η παραδοχή του κατηγορούμενου ήταν άμεση, και τονίστηκε ότι χωρίς τη συνεργασία του με την Αστυνομία, την παραδοχή του στο Δικαστήριο και την απολογία του ενώπιον του, η επιείκεια θα ήταν περιορισμένη. Το Δικαστήριο σημειώνει ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις της υπόθεσης και το σύνολο των μετριαστικών παραγόντων επιτρέπουν τη διακριτική ευχέρεια για αναστολή της ποινής. Κυρίως, λήφθηκε υπόψη ότι η παραπονούμενη θα συμπλήρωνε τα 17 έτη μόλις οκτώ ημέρες μετά το αδίκημα, η διαφορά ηλικίας δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη και δεν υπήρξε καμία μορφή βίας ή εξαναγκασμού. Επιπλέον, υπέρ της αναστολής συνυπολογίστηκε ότι ο κατηγορούμενος είναι λευκού ποινικού μητρώου, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού 2 ετών και ότι έχουν παρέλθει δύο χρόνια από τη διάπραξη του αδικήματος. Η ποινή φυλάκισης των δύο ετών αναστέλλεται για περίοδο τριών ετών.