Αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες σήμερα και οι εφτά κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος με βαρυποινίτη, σε σχέση με κατ’ ισχυρισμό νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στο εδώλιο του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας βρέθηκαν εκ νέου σήμερα ο βαρυποινίτης Γιώργος Χριστοδούλου, γνωστός ως Ζαβράντωνας, μαζί με έξι ακόμη κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων μια 37χρονη επιχειρηματίας, οι γονείς και ο αδερφός της, ένας 40χρονος από την επαρχία Αμμοχώστου, καθώς και μια 26χρονη δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων δήλωσαν έτοιμοι να απαντήσουν στις κατηγορίες, παρόλο που εκκρεμούν στο Ανώτατο Δικαστήριο τέσσερις αιτήσεις για ακύρωση των ενταλμάτων έρευνας και κατάσχεσης που αφορούν ποσά τα οποία εντοπίστηκαν είτε σε θυρίδες είτε στις οικίες ορισμένων εκ των κατηγορουμένων και εκτιμάται ότι η κρίση του Ανωτάτου θα είναι καθοριστική για την παρούσα υπόθεση.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν, αποδίδεται σε όλους ή σε ορισμένους ότι από την 1/1/2025 μέχρι και την 1/7/2025 συνωμότησαν για να διαπράξουν κακούργημα, δηλαδή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης ότι ενώ γνώριζαν πως ήταν προϊόν παράνομης δραστηριότητας κατείχαν διάφορα ποσά ως εξής: 240.000 ευρώ, 149.610 ευρώ, 56.000 ευρώ, 33.000 ευρώ και 22.357 ευρώ, καθώς και συμμετοχή σε χρηματικό όφελος 53.870 ευρώ, με γνώση – κατά την κατηγορούσα αρχή – της παράνομης προέλευσής τους. Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνεται επίσης κατηγορία που αφορά την κατοχή ενός πίνακα ζωγραφικής αξίας €2000, ο οποίος φέρεται να αποτελεί προϊόν παράνομης δραστηριότητας.

Και υπηρεσίες ομορφιάς

Ξεχωριστές κατηγορίες αποδίδονται στη δεσμοφύλακα, η οποία, σύμφωνα με την κατηγορούσα Αρχή, φέρεται να έλαβε για ίδιο όφελος υπηρεσίες ομορφιάς από την 37χρονη επιχειρηματία – σοσιαλιτέ, προκειμένου να παρέχει πληροφορίες για τον βαρυποινίτη, καθώς και να διοχέτευσε παράνομα υπηρεσιακές πληροφορίες. Η ίδια απάντησε μη παραδοχή. Μη παραδοχή δήλωσαν επίσης ο βαρυποινίτης, και η 37χρονη, σε κατηγορία που τους αποδίδεται για παροχή υπηρεσιών ομορφιάς κατά τρόπο διαφθοράς προς τη δεσμοφύλακα, για να τους παρέχει πληροφορίες σε σχέση με θέματα φυλακών.

Η κατηγορούσα αρχή ζήτησε όπως βαρυποινίτης συνεχίσει να τελεί υπό κράτηση, αίτημα που έγινε δεκτό από το Δικαστήριο, ενώ η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 4 Μαρτίου 2026 και ώρα 09:00, ώστε ν’ αρχίσει η ακρόαση της υπόθεσης. Οι υπόλοιποι έξι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους ίδιους περιοριστικούς όρους.

Σημειώνεται ότι ο Ζαβράντωνας εκτίει ποινή 22 χρόνων φυλάκισης για υπόθεση ναρκωτικών, έχει ασκήσει έφεση κατά της καταδίκης του με την απόφαση να εκκρεμεί.