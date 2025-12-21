Καταζητείται ο MOHAMAD TLEIS, 30 ετών, από τον Λίβανο, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, που διαπράχθηκε χθες στη Λεμεσό.

Η Αστυνομία καλεί οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στον αριθμό 25-805057 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.

Το 36χρονο θύμα της απόπειρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε Μονάδα Εντατική Θεραπείας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 7μ.μ. χθες, ενώ ο 36χρονος βρισκόταν έξω από καφετέρια στη Λεμεσό, δέχθηκε επίθεση από ομάδα προσώπων, τα οποία φέρονται να του επιτέθηκαν αρχικά χρησιμοποιώντας συσκευές εκκένωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακολούθως ένα από τα πιο πάνω πρόσωπα, φέρεται να τραυμάτισε τον 36χρονο με αιχμηρό αντικείμενο.

Ο 36χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο στη Λεμεσό, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύμα στην αριστερή ωμοπλάτη και κρατήθηκε για νοσηλεία.