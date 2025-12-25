Έκρηξη στη βεράντα οικίας 36χρονου στη Λεμεσό, σημειώθηκε γύρω στις 10.25 το βράδυ της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, διερευνάται η διασύνδεση με την πληροφορία ότι ο 36χρονος είναι διαιτητής σε μικρές κατηγορίες.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας όπου σύμφωνα με τον πυροτεχνουργό, η έκρηξη οφειλόταν σε εκρηκτικό μηχανισμό χαμηλής ισχύος.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στη γυάλινη περίφραξη της βεράντας και σε άλλα αντικείμενα.

Περαιτέρω εξετάσεις θα διενεργηθούν σήμερα από το ΤΑΕ Λεμεσού.