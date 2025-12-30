Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 19 ετών προχώρησε σήμερα η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά απόπειρα φόνου και ληστεία, που διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου, 2025, στην επαρχία Λευκωσίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, που έγινε από 85χρονο, ενώ βρισκόταν στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, άγνωστο πρόσωπο διέρρηξε και εισήλθε σε αυτήν, όπου του επιτέθηκε και στη συνέχεια έκλεψε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως διαπιστώθηκε υπέστη κάταγμα κρανίου, κατάγματα πλευρών, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, οίδημα και αιμάτωμα στο μάτι.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Μόρφου.