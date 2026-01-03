Σε εμπρησμό οφείλεται η πυρκαγιά που ξέσπασε τα χαράματα του Σαββάτου στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας, στην επαρχία Πάφου, από την οποία καταστράφηκαν ολοσχερώς δύο οχήματα και υπέστη εκτεταμένες ζημιές τρίτο. Αυτό κατέδειξαν οι εξετάσεις που ακολούθησαν, όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου, Μιχάλης Νικολάου.

Η φωτιά ξέσπασε στις τέσσερις τα ξημερώματα σε οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε περιφραγμένο χώρο στη Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας και τα οποία ανήκουν σε 62χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετά τη λήψη της σχετικής πληροφορίας μέλη της μετέβησαν στη σκηνή, ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία που επίσης μετέβη άμεσα στο μέρος κατάσβησε την φωτιά. Καταστράφηκαν ολοσχερώς ένα αρθρωτό φορτηγό και ένα ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, ενώ προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και σε ένα εμπορικό αυτοκίνητο τύπου βαν.

Η σκηνή αποκλείστηκε και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν περαιτέρω εξετάσεις για διακρίβωση των αιτιών της πυρκαγιάς και εντοπισμό τεκμηρίων. Από τις εξετάσεις, ανέφερε ο κ. Νικολάου, προέκυψε ότι η φωτιά τέθηκε κακόβουλα, με την χρήση εύφλεκτης ύλης που τοποθετήθηκε στο αρθρωτό όχημα.

Το ΤΑΕ Πάφου εξετάζει την υπόθεση.