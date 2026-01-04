Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι δυναμικές και στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, η Αστυνομία προχώρησε συνολικά στη σύλληψη οκτώ προσώπων.

Στη Λεμεσό συνελήφθησαν τρία πρόσωπα για υποθέσεις κλοπών και ένα πρόσωπο για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην Πάφο συνελήφθη ένα πρόσωπο για υπόθεση εμπρησμού και ένα πρόσωπο για υπόθεση πρόκλησης τραυματισμού. Επίσης συνελήφθησαν δύο πρόσωπα από μέλη της ΑΔΕ Λάρνακας και του Ουλαμού Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας νύχτας, διενεργήθηκαν επίσης 42 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, όπου προέκυψαν εννέα καταγγελίες σχετικά με τις άδειες λειτουργίας των υποστατικών και σχετικά με κάπνισμα σε κλειστό χώρο.

Όσον αφορά στο οδικό δίκτυο, πραγματοποιήθηκαν πέραν των 600 ελέγχων, από τους οποίους προέκυψαν 179 τροχαίες καταγγελίες, ενώ 36 πρόσωπα εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα για περαιτέρω εξετάσεις.

Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.