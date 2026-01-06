Συμπλοκή σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από νυχτερινό υποστατικό στη Λευκωσία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο προσώπων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 03:10 λήφθηκε πληροφορία για το περιστατικό και στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Δύναμης. Από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι στη συμπλοκή ενεπλάκησαν τρία πρόσωπα, ηλικίας 29, 31 και 47 ετών.

Οι δύο νεότεροι, ηλικίας 29 και 31 ετών, φέρουν τραύματα στο πρόσωπο, ενώ ο 47χρονος ανέφερε στις Αρχές ότι δέχθηκε επίθεση από τους άλλους δύο. Τα ακριβή αίτια του επεισοδίου παραμένουν υπό διερεύνηση, με το ΤΑΕ Λευκωσίας να συνεχίζει τις εξετάσεις.