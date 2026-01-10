Δύο ανήλικα πρόσωπα ηλικίας 15 και 16 ετών συνεχίζουν να ελλείπουν από τους χώρους διαμονής τους, με την Αστυνομία να ζητά τη βοήθεια του κοινού για εντοπισμό τους.
Συγκεκριμένα, η Αστυνομία ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της ΑΤΙΛΕ ΜΕΧΜΕΤ, 15 ετών, η οποία απουσιάζει από τις 31/12/2025, από τον χώρο διαμονής της στη Λευκωσία.
Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.65 μ. περίπου, λεπτής σωματικής διάπλασης, με μακριά καστανά μαλλιά. Κατά την αναχώρησή της φορούσε τζιν παντελόνι, πράσινο τρικό και μαύρο μπουφάν.
Παράλληλα, ο Emiliyan Yordanov, 16 ετών, από τη Βουλγαρία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από τις 20/11/2025.
Ο 16χρονος περιγράφεται ως μέτριας σωματικής διάπλασης, ύψους 1.68μ. περίπου, με κοντά μαλλιά και φορούσε μαύρο κοντό παντελόνι και χακί κοντομάνικη φανέλα.
Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό τηλεφώνου 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.