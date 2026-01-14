Σε συναγερμό βρίσκεται η ΥΚΑΝ μετά τον εντοπισμό χθες στο σπίτι 68χρονου στη Λάρνακα 993 φύλλων χαρτιού Α4, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι είναι εμποτισμένα με ναρκωτικές ουσίες. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη υπόθεση του είδους της που διερεύνησε ποτέ η Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών στην Κύπρο. Ενδεικτικό της σοβαρότητας της υπόθεσης είναι το γεγονός πως θα κατέληγαν στην αγορά περίπου 300.000 δόσεις ναρκωτικών, με τους εμπόρους να καρπώνονται περίπου €1.5 εκατ.

«Πρόκειται όντως για τη σοβαρότερη υπόθεση του είδους της, που προέκυψε έπειτα από πληροφορίες που εξασφαλίσαμε. Το γεγονός πως όσα εντοπίσαμε αντιστοιχούν σε περίπου 300.000 δόσεις που αποτράπηκε η διακίνησή τους στην κυπριακή κοινωνία για μας είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε στο philenews o Διοικητής της ΥΚΑΝ, Χρίστος Ανδρέου, υποδεικνύοντας πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις «πως ενδεχομένως να είναι η κύρια πηγή που προμηθεύει σε διάφορους χώρους τα συγκεκριμένα ναρκωτικά». Σημείωσε πως «για εμάς είναι σημαντική επιτυχία» και πως «η υπόθεση εξετάζεται με κάθε σοβαρότητα». Κληθείς ν’ απαντήσει εάν θα ζητηθεί η συμβολή της Interpol και της Europol, με δεδομένο πως φαίνεται να εισήχθησαν από το εξωτερικό τα ναρκωτικά απάντησε καταφατικά. «Θα συνεργαστούμε και με αντίστοιχες υπηρεσίες χωρών του εξωτερικού με σκοπό να εντοπίσουμε από πού προήλθε αυτή η ποσότητα και το πιο σημαντικό είναι να διαπιστώσουμε πού θα κατέληγαν», σημείωσε ο κ. Ανδρέου.

Τέτοια εμποτισμένα φύλλα χαρτιού βρίσκονται συνήθως στην κατοχή προσώπων που κρατούνται στις Κεντρικές Φυλακές και είναι γι’ αυτό το λόγο που διερευνάται εάν μέρος της τεράστιας ποσότητας που εντοπίστηκε θα κατέληγε σε κατάδικους ή υπόδικους. Ωστόσο, οι έρευνες στρέφονται και σε άλλες κατευθύνσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, κάθε φύλλο χαρτιού μπορεί να βγάλει μέχρι και 300 δόσεις ναρκωτικών. Η κύρια ουσία που εντοπίστηκε είναι συνθετικό ναρκωτικό που εντάσσεται στην κατηγορία των κανναβοειδών με την ονομασία MDMB. Πρόκειται για ουσία που κατασκευάζεται χημικά και είναι πολύ πιο ισχυρή από την κάνναβη, με επικίνδυνες ψυχοδραστικές επιπτώσεις.

Αυτά τα φύλλα είτε εισάγονται από το εξωτερικό και ο εμποτισμός τους γίνεται στην Κύπρο, είτε έρχονται έτοιμα, δηλαδή εμποτισμένα. Δεν είναι ανιχνεύσιμα, ούτε έχουν οσμή. Σε αυτή την περίπτωση, οι πληροφορίες που υπάρχουν στην ΥΚΑΝ, όπως προαναφέρθηκε, είναι πως ήρθαν από το εξωτερικό και διερευνάται από ποια χώρα, αφού μέχρι στιγμής όσα ισχυρίστηκε ο 68χρονος δεν βοήθησαν την πορεία των ερευνών.

Για την υπόθεση τελεί υπό κράτηση 68χρονος Ελληνοκύπριος, ο οποίος δεν απασχόλησε ποτέ στο παρελθόν την Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών. Ο ύποπτος συνελήφθη χθες μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και της ΥΔΑΠ στο σπίτι του στη Λάρνακα.

Της σύλληψής του προηγήθηκε έρευνα στην οικία του δυνάμει δικαστικού εντάλματος, όπου εντοπίστηκαν τα 993 φύλλα χαρτιού Α4, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις ότι ήταν εμποτισμένα με ελεγχόμενα φάρμακα (ναρκωτικές ουσίες).

Εναντίον του συλληφθέντα διερευνώνται τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης προμήθειας ελεγχόμενου φαρμάκου από άλλο πρόσωπο, παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου και παράνομης κατοχής ελεγχόμενου φαρμάκου με σκοπό την προμήθεια σε άλλα πρόσωπα. Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και ζητήθηκε η κράτησή του για περίοδο έξι ημερών.