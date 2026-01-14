Η Αστυνομία καταζητεί τον Ismail Muse Hassan, ηλικίας 20 ετών, υπήκοο Σομαλίας, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το υπό διερεύνηση αδίκημα διαπράχθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2025 στην επαρχία Λάρνακας. Ο 20χρονος αναζητείται για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Η Αστυνομία καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό του να επικοινωνήσει με τον Αστυνομικό Σταθμό Κοφίνου στο τηλέφωνο 24-804380, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.