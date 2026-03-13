Καταζητείται ο Oleg Vitebskiy, 28 ετών, από Ρωσία, κάτοικος Κύπρου, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση, που διαπράχθηκε μεταξύ 06-10/03/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά στα αδικήματα: 1. Συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, 2. Απάτη σχετιζόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή, 3. Απόσπαση περιουσίας με ψευδείς παραστάσεις, 4. Κλοπή, 5. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.