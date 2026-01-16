Δυόμιση χρόνια μετά την αποκάλυψη της σοβαρής υπόθεσης διαρροής γυμνών φωνογραφιών και βίντεο 12 γυναικών κι ενάμιση χρόνο μετά την καταχώρισή της ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, δεν κατέστη δυνατό να… ξεκινήσει η δίκη σε βάρος του 42χρονου κατηγορούμενου.

Ο κατηγορούμενος άλλαξε για δεύτερη φορά συνήγορο υπεράσπισης, με την ακρόαση της υπόθεσης ν’ αλλάζει για ακόμη μια φορά ημερομηνία και να ορίζεται τον Φεβρουάριο.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε, όταν η πρώην σύζυγος του κατηγορούμενου κατήγγειλε στις 28 Ιουνίου 2023 στην Αστυνομία Λάρνακας πως κυκλοφορούσαν στο διαδίκτυο γυμνές φωτογραφίες της και βίντεο ερωτικού περιεχομένου, που τράβηξε ο ύποπτος όταν ήταν παντρεμένοι.

Λίγες ημέρες αργότερα καταγγελία υπέβαλε και η νυν σύζυγός του, η οποία ανέφερε πως ο ύποπτος είχε δημοσιεύσει σε γκρουπ στο telegram και στο Instagram, φωτογραφίες της ίδιας, καθώς και συγγενικών και φιλικών της προσώπων, στις πλείστες εκ των οποίων έκανε φωτομοντάζ τοποθετώντας γυμνά σώματα άλλων γυναικών.

Τις επόμενες ημέρες άλλες δέκα γυναίκες προέβησαν σε καταγγελίες στο ειδικό κλιμάκιο του ΤΑΕ Λάρνακας.

Οι παραπονούμενες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε όταν ο 42χρονος φέρεται να έστειλε κατά λάθος από τον πραγματικό του λογαριασμό, κάποιες από τις φωτογραφίες τους σε χρήστη στο Instagram, ο οποίος τις ενημέρωσε.

Η υπόθεση καταχωρίστηκε στο Κακουργιοδικείο Λάρνακας, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε ο 42χρονος, στις 11 Ιουνίου του 2024.

Ο κατηγορούμενος απάντησε πως δεν παραδέχεται ενοχή στις σοβαρότατες κατηγορίες που αντιμετωπίζει οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε διάδοση υλικού πορνογραφικού ή σεξουαλικού περιεχομένου και σε αδικήματα που απορρέουν από τις νομοθεσίες για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Η τελευταία φορά που παρουσιάστηκε ο 42χρονος ενώπιον του Κακουργιοδικείου ήταν στις 13 Ιανουαρίου, με τον δεύτερο κατά σειρά συνήγορό του ν’ ανακοινώνει πως αποσύρεται, λόγω διαφωνιών στον χειρισμό της υπόθεσης.

Ο νέος δικηγόρος του κατηγορούμενου ζήτησε χρόνο για να μελετήσει το μαρτυρικό υλικό, με τον πρόεδρο του Κακουργιοδικείου, Δώρο Θεοδώρου, να ζητά επίσπευση των διαδικασιών που έχουν σχέση με τα παραδεκτά γεγονότα, προκειμένου ν’ αρχίσει χωρίς νέες αναβολές η ακρόαση της υπόθεσης που ορίστηκε για τις 10 Φεβρουαρίου 2026