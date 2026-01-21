Συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας οι στοχευμένες προληπτικές επιχειρήσεις της Αστυνομίας, με ενισχυμένη παρουσία σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν και συνέλαβαν συνολικά πέντε πρόσωπα για διάφορα αδικήματα. Συγκεκριμένα στη Λευκωσία, συνελήφθη ένα πρόσωπο για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, στη Λεμεσό συνελήφθη ένα πρόσωπο για μη παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ στην Πάφο συνελήφθησαν δύο πρόσωπα για εντάλματα προστίμου. Επίσης, τα μέλη του ΟΠΟΔ συνέλαβαν ένα πρόσωπο για οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο πέραν των 400 οχημάτων, ενώ ελέγχθηκαν περισσότερα από 600 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 23 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αποτροπή και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών.

Από τους τροχονομικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν, προέκυψαν 121 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Συνολικά έγιναν 64 ελέγχοι αλκοόλης σε οδηγούς οχημάτων, από του οποίους προέκυψε μία καταγγελία. Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίων αδικημάτων, κατακρατήθηκαν τρία οχήματα.

Οι επιχειρήσεις αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύ, διαρκές και ενισχυόμενο προληπτικό σχέδιο της Αστυνομίας, με αυξημένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση σε όλες τις επαρχίες, με σκοπό την πρόληψη του εγκλήματος και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.