Μέλη του οπέ Λεμεσού σε συνεργασία με μέλη της ΥΑΜ Μόρφου και Πάφου, λειτουργούς της υπηρεσίας επιθεώρησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και λειτουργό του Τμήματος Φορολογίας, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της ΑΔΕ Λεμεσού διενήργησαν χθες εκστρατεία για έλεγχο κουρείων και άλλων υποστατικών τα οποία διαχειρίζονται αλλοδαποί στην επαρχία Λεμεσού, στα πλαίσια εφαρμογής της νομοθεσίας του περί βοηθών καταστημάτων νόμου

Κατά την εκστρατεία, σύμφωνα με τις Αρχές, διενεργήθηκαν συνολικά 15 έλεγχοι Κουρείων στις οδούς Ανεξαρτησίας, Γλάστωνος, Φραγκλίνου Ρούσβελτ, Μισιαούλη – Καβάζογλου, Ομονοίας, Χρ. Χατζιηπαύλου, Γεωργίου του Α’ και Αποστόλου Βαρνάβα στη Λεμεσό

Από τους έλεγχους διαπιστώθηκε ότι τα 11 υποστατικά ήταν κλειστά, ενώ προέκυψαν 4 καταγγελίες για κουρεία τα οποία λειτουργούσαν χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή και κατά παράβαση των ωρών κλεισίματος. Επίσης, καταγγέλθηκε το εστιατόριο με την επωνυμία στην οδό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λεμεσό, για λειτουργία χωρίς άδεια από την αρμόδια αρχή.

Κατά την διάρκεια των πιο πάνω ελέγχων προέκυψαν επίσης οι ακόλουθες καταγγελίες:

1) συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί αραβικής καταγωγής για το αδίκημα της παράνομης παραμονής στο έδαφος της Δημοκρατίας.

2) προέκυψαν δυο παράνομες εργοδοτήσεις και συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί συριακής καταγωγής για τα πιο πάνω αυτόφωρα αδικήματα.

3) καταγγέλθηκαν οκτώ αλλοδαποί σε τέσσερα υποστατικά για αδήλωτη εργασία και τους επιβλήθηκαν προστύμματα συνολικού ύψους 26,800 ευρώ.

4) επίσης, καταγγέλθηκαν από λειτουργό του τμήματος φορολογίας 2 υποστατικά για μη έκδοση αποδείξεων και χρήση μηχανής ηλεκτρονικών πληρωμών με κάρτα

Επίσης, ερευνήθηκαν περί τα 50 άτομα αλλοδαποί στα εν λόγω υποστατικά χωρίς να προκύψει οτιδήποτε το επιλήψιμο.

Να σημειωθεί ότι, οι Αρχές θα εντατικοποιήσουν τους ελέγχους το επόμενο διάστημα.