Ανανεώθηκε για άλλες δύο ημέρες το διάταγμα κράτησης του 48χρονου με κυπριακή υπηκοότητα, ο οποίος φέρεται ως ο επικεφαλής ομάδας που ζητούσε χρήματα για προστασία από επιχειρήσεις στη Λάρνακα και φαίνεται να εμπλέκεται στο πρωτοφανές επεισόδιο της ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της πόλης το Σάββατο 17 Ιανουαρίου. Πρόκειται για πρόσωπο που είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της συμπλοκής που προηγήθηκε και είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο.

Εναντίον του διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Σημειώνεται πως ο ύποπτος έχει επανασυλληφθεί και για υπόθεση ξυλοδαρμού και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος ευρωπαίου πολίτη στην Πύλα, που συνέβη μία ημέρα πριν το επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας.

Στο διάταγμα προσωποκράτησης που κατατέθηκε στο δικαστήριο επαναλαμβάνεται ότι η εγκληματική ομάδα προσέγγισε επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου και φαίνεται να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Η πρώτη κρούση έγινε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία από πρόσωπο αραβικής καταγωγής. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου, σύμφωνα με την καταγγελία, ενώ το Σάββατο 17 Ιανουαρίου το πρόσωπο αραβικής καταγωγής, που καταζητείται, πήγε επί τόπου και φέρεται να απείλησε με μαχαίρι το παραπονούμενο.

Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών έξω από ταχυφαγείο με πιστόλι που φέρεται να κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου. Στο δικαστήριο κατατέθηκε, επίσης, πως λήφθηκε πληροφορία πως ο 48χρονος μαζί με 15 άτομα μετέβηκαν αρχές Ιανουαρίου σε δύο κέντρα διασκέδασης στη Λάρνακα και ενημέρωσαν τους φρουρούς ασφαλείας πως αναλαμβάνουν την προστασία των υποστατικών.

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση άλλοι 4 αλλοδαποί, ενώ καταζητούνται άλλοι τρεις. Σημειώνεται πως αρχικά είχαν συλληφθεί πέντε αλλοδαποί, ωστόσο, ο ένας αφέθηκε ελεύθερος.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες και σε δύο επιχειρηματίες, 47 και 43 χρόνων. Οι δύο είχαν συναντήσεις με τον παραπονούμενο της υπόθεσης και φέρονται να του ζήτησαν ν’ αλλάξει την κατάθεσή του. Οι ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας και εναντίον τους, όπως πληροφορείται το philenews, θα καταχωριστεί υπόθεση για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος.