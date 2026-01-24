Ναρκωτικά, μεγάλα ποσά μαύρου χρήματος σε μετρητά και στοιχεία για την παροχή «προστασίας» σε επιχειρήσεις της Λάρνακας, φαίνεται να παρουσιάζονται σε 19 βίντεο που βρέθηκαν στα κινητά υπόδικου Συμβασιούχου Οπλίτη της Εθνικής Φρουράς. Αυτά, μαζί με πληροφορίες της Αστυνομίας, έφεραν στο φως τη δράση μιας καλά δομημένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εδώ και τρία χρόνια, φέρεται, «υπό το κράτος βίας και φόβου», να επιβάλλει φρουρούς ασφαλείας σε νυκτερινά κέντρα για να λαμβάνει τεράστια ποσά. Πρόκειται για δεύτερη ομάδα του οργανωμένου εγκλήματος, που φαίνεται να δραστηριοποιείται στη Λάρνακα, με την πρώτη ν’ αποκαλύπτεται μετά το πρωτοφανές περιστατικό της ρίψης πυροβολισμών του περασμένου Σαββάτου.

Οι πληροφορίες πως οι δύο αυτές ομάδες βρίσκονται σε πόλεμο για τον έλεγχο της προστασίας, κάτι που ο «Φ» έγραψε σε πολλά ρεπορτάζ του, επιβεβαιώθηκε και κατά τη χθεσινή προσαγωγή στο δικαστήριο των πέντε υπόπτων, που φέρονται ως μέλη της δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για Ελληνοκύπριους, 42, 22, 31, 29 και 29 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν την Πέμπτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης της ΑΔΕ Λάρνακας.

Η φερόμενη δράση του εγκληματικού δικτύου άρχισε να ξεδιπλώνεται από τον δικανικό έλεγχο στα κινητά του 22χρονου ΣΥΟΠ, ο οποίος είναι υπόδικος για την απόπειρα φόνου, στις 31 Ιουλίου σε βάρος 47χρονου επιχειρηματία, ο οποίος επίσης τελεί υπό κράτηση για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία, σε σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών.

Στα βίντεο που εντοπίστηκαν στα κινητά απεικονίζονται διάφορα περιστατικά από το 2023-2025. Σε αυτά ο ΣΥΟΠ φέρεται να επιδεικνύει μεγάλα χρηματικά ποσά και να αποκρύπτει αντικείμενα, τα οποία πιστεύεται ότι είναι ποσότητες ναρκωτικών. Σε ένα βίντεο, μάλιστα, απεικονίζεται να κρατά δέσμη με μεγάλο χρηματικό ποσό, στο οποίο διακρίνονται τρία χαρτονομίσματα των €100 και μεγάλος αριθμός χαρτονομισμάτων των €50.

Η δομή και η λειτουργία της εγκληματικής ομάδας

Επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας φέρεται ο 42χρονος, με το δίκτυο να περιλαμβάνει, σύμφωνα με την Αστυνομία, τον ΣΥΟΠ, τον 29χρονο αδελφό του 42χρονου, έναν 31χρονο και έναν άλλον 29χρονο. Σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο πληροφορία που λήφθηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας στις 12/12/2025 ανέφερε πως ο 42χρονος «ανήκει σε εγκληματική οργάνωση η οποία δραστηριοποιείται στην Λάρνακα και έχει τον έλεγχο διακίνησης μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Τις διακινήσεις εκτελούσε ο 2ος ύποπτος (ΣΥΟΠ), με τον 1ο ύποπτο να είναι ο παραλήπτης των εισπράξεων της πώλησής τους».

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πληροφορία ο 42χρονος φέρεται να είναι ο επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στη Λάρνακα «για παροχή προστασίας σε νυχτερινά κέντρα, με τα έσοδα των εισπράξεων να καταλήγουν στον ίδιο». Τόσο ο ίδιος όσο και άτομα της ομάδας του, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίζονται σε νυχτερινά κέντρα στη Λάρνακα να ενεργούν ως φρουροί ασφάλειας.

Σημειώνεται πως σε δεύτερο βίντεο που εντοπίστηκε στο κινητό τηλέφωνο του ΣΥΟΠ φέρεται να επιδεικνύει χρήματα από την είσπραξη συγκεκριμένου νυχτερινού κέντρου στην περιοχή Μακένζι. Συγκεκριμένα φέρεται ν’ αναφέρει: «Νάμπου ρε πελλέ, ναμπου ρε πελλέ, έχω τα ριάλια του XXXXX (αναφέρεται το όνομα του νυκτερινού κέντρου»).

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε, επίσης, πως έγιναν οικονομικοί έλεγχοι στους υπόπτους και διαπιστώθηκε πως οι απολαβές που δήλωναν, δεν συνάδουν με τα περιουσιακά τους στοιχεία. «Εύλογα δημιουργείται η υποψία ότι οι εισπράξεις από την εγκληματική δραστηριότητα των υπόπτων γίνονται σε μετρητά, τα οποία πιστεύεται ότι φυλάσσονται στις οικίες τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακρίτρια της υπόθεσης Αγγελική Δαγκλή. Σημείωσε, ακόμη, πως «όλα τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από τα τελευταία γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη της Λάρνακας, όπου αντιμαχόμενη εγκληματική οργάνωση, μέλη της οποίας τελούν υπό σύλληψη για άλλα αδικήματα, προσπαθούν να επικρατήσουν στην πόλη λαμβάνοντας τον έλεγχο την παροχής προστασίας των νυχτερινών κέντρων που λειτουργούν στην πόλη».

Στις οικίες των υπόπτων, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους €1.050, χρυσαφικά άγνωστης αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, ενώ κατασχέθηκαν και δύο οχήματα. Εντοπίστηκε, εξάλλου, πυροβόλο όπλο στην οικία του ενός.

Όλοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της συμμετοχής και αποδοχής διάπραξης εγκλημάτων, της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, της απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, της εκβίασης, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σημειώνεται πως κάποιοι εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των υπόπτων έφεραν ένσταση στην κράτησή τους. Το δικαστήριο, στο οποίο λήφθηκαν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, έπειτα από πολύωρη διαδικασία επεφύλαξε την απόφασή του για τη Δευτέρα, αναφορικά με το αίτημα της Αστυνομίας για την έκδοση διαταγμάτων κράτησής τους. Μέχρι τότε όλοι θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Προφυλακίστηκαν και οι δύο επιχειρηματίες

Ένοπλοι αστυνομικοί βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου και σε διαδικασία που προηγήθηκε, κατά την οποία προφυλακίστηκαν για τέσσερις ημέρες οι δύο γνωστοί επιχειρηματίες, 47 και 43 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για την πρωτοφανή υπόθεση ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας.

Οι δύο θεωρούνται ύποπτοι για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος. Επιπρόσθετα, ο 47χρονος είναι ύποπτος για παράνομη κατοχή περιουσίας, αφού στα γραφεία της εταιρείας του εντοπίστηκαν €103.915 και 42 επιταγές, που ανέφερε πως αποτελούν εισπράξεις από επιχειρήσεις του.

Οι επιχειρηματίες φέρονται να συναντήθηκαν σε διαφορετικές περιπτώσεις στις 21 Ιανουαρίου, μαζί με τον παραπονούμενο. Η πρώτη συνάντηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο αίτημα προσωποκράτησης της Αστυνομίας, έγινε σε ξενοδοχείο της Λάρνακας και περιήλθε στην αντίληψη του υπεύθυνου του ΤΑΕ Λάρνακας, ο οποίος κάλεσε για κατάθεση τον παραπονούμενο. Ο τελευταίος φέρεται ν’ ανέφερε πως οι δύο επιχειρηματίες τον διαβεβαίωσαν πως δεν είχαν σχέση με την υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών. Είπε ακόμη προφορικά, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, πως ο 47χρονος του πρότεινε να γίνει συνεργάτης του και πως γνώριζε τον 43χρονο, αφού μετά από εγκληματική ενέργεια σε βάρος του επιχειρηματία, εργάστηκε ως φρουρός ασφαλείας στο σπίτι του. Σημειώνεται πως η εγκληματική ενέργεια διαπράχθηκε τον περασμένο Αύγουστο και αφορά απόπειρα φόνου σε βάρος άλλου φρουρού ασφαλείας του 43χρονου και τον εμπρησμό αυτοκινήτων εταιρείας που διαθέτει στην τουριστική περιοχή Πύλας.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας ο παραπονούμενος μετέβη ξανά στο ΤΑΕ Λάρνακας με σκοπό να παραδώσει δακτυλογραφημένη συμπληρωματική κατάθεση, σύμφωνα με την Αστυνομία, ανέφερε πως τα χρήματα για την προστασία του υποστατικού του (ισχυρίστηκε πως του ζητήθηκαν €7.000 και έπειτα €1000 μηνιαίως) τα ζήτησε συγκεκριμένος αλλοδαπός, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό. Στην πορεία φέρεται ν’ άλλαξε γνώμη και να είπε πως δεν γνωρίζει τον αλλοδαπό. Το εν λόγω πρόσωπο μετέβη ξανά στο ΤΑΕ Λάρνακας την ίδια ημέρα, ζητώντας να παραδώσει τη συμπληρωματική κατάθεση, κάτι που δεν έπραξε τελικά. Σύμφωνα πάντα με όσα αναφέρονται στο αίτημα προσωποκράτησης, ο παραπονούμενος ήταν φοβισμένος και επανέλαβε πως δεν γνωρίζει τον αλλοδαπό.

Ακολούθησε την Πέμπτη η σύλληψη του 47χρονου, στην επιχείρηση του οποίου βρέθηκαν τρεις φρουροί ασφαλείας οι οποίοι δεν είχαν την απαιτούμενη άδεια άσκηση του επαγγέλματος. Λίγο αργότερα συνελήφθη στο σπίτι του και ο δεύτερος επιχειρηματίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, θα γίνουν εξετάσεις μέσω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για να διαπιστωθεί κατά πόσον ο 47χρονος κατέχει λογαριασμούς, ενώ θα διενεργηθούν εξετάσεις και μέσω των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Φόρου Εισοδήματος.

Ο δικηγόρος των δύο επιχειρηματιών, Αντώνης Δημητρίου, μιλώντας στη μεσημβρινή εκπομπή του Omega, τόνισε πως οι πελάτες του δεν συνδέονται με φατρίες. «Ενδεχομένως όλα αυτά που γίνονται να είναι μια προσπάθεια από την Αστυνομία λόγω της πίεσης που νιώθουν από τους πολίτες», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως για την υπόθεση των πυροβολισμών τελούν υπό κράτηση ο 48χρονος με κυπριακή υπηκοότητα, φερόμενος ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και πέντε αλλοδαποί. Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμη τρεις αλλοδαποί.