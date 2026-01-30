Κεκλεισμένων των θυρών πραγματοποιείται η διαδικασία προσωποκράτησης του αστυνομικού που συνελήφθη χθες, αφού φέρεται να παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο σε πρόσωπο που κρατείτο σε Αστυνομικό Σταθμό για την αιματηρή υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών στη Λάρνακα στις 17 Ιανουαρίου.

Η εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής επικαλέστηκε άρθρο νομου για την προστασία του υπηρεσιακού καθήκοντος των μελών της Υπηρεσίας και ζήτησε όπως η διαδικασία διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Το αίτημα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του συνηγόρου υπεράσπισης του αστυνομικού, Πάρη Λοϊζου, ο οποίος ζήτησε όπως γίνει ανοικτή διαδικασία και έριξε σφοδρά πυρά προς την Αστυνομία. Ο κ. Λοϊζου διερωτήθηκε για ποιον λόγο αυτός που αιτείται κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία να διέρρευσε χθες για μέλος της αστυνομίας στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αίτημα προσωποκράτησης. Έκανε λόγο δε για προσπάθεια δημιουργίας αισθήματος φόβου και περιρρεουσας ατμόσφαιρας μεσω διαρροών στα ΜΜΕ από την Αστυνομία .

Έπειτα από δεκαπενταλεπτο διάλειμμα το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα για κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, σημειώνοντας πως αυτό έγινε για τη μη δημοσιοποίηση της δράσης των καθηκόντων της Υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται πως ο αστυνομικός είναι ύποπτος για αδικήματα που αφορούν σε κατάχρηση εξουσίας, δόλο και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου / αποκάλυψη κρατικού απορρήτου, ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον, δεκασμό δημόσιου λειτουργού, συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο) και αθέμητη κτήση περιουσιακού οφέλους.

Ο ύποπτος που υπηρετεί στην ΑΔΕ Λάρνακας συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας. Το κινητό φαίνεται να δόθηκε στον 48χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, που φέρεται ως ο επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας που ζήτησε χρήματα για προστασία από επιχειρηματία στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Το συγκεκριμένο πρόσωπο μαζί με άλλους 4 αλλοδαπούς είχαν παραπεμφθεί την Τετάρτη σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και ακολούθως μεταφέρθηκε στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικος.

Το περιστατικό έγινε πριν την παραπομπή του κατηγορούμενου σε δίκη, κατά την κράτηση του σε Αστυνομικό Σταθμό της Λάρνακας. Σύμφωνα την αστυνομία το μέλος της, ενώ εκτελούσε καθήκον φρούρησης σε αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο σε κρατούμενο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων. Ο αστυνομικός φέρεται, μάλιστα, να έδωσε το κινητό του στον κρατούμενο σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Όταν έφτασαν οι πληροφορίες στην Αστυνομία τέθηκαν στο μικροσκόπιο κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του Αστυνομικού Σταθμού και αποφασίστηκε όπως ο αστυνομικός συλληφθεί, ενώ δόθηκαν οδηγίες όπως τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Το κινητό του αστυνομικού έχει κατασχεθεί και έχει σταλεί για δικανικό έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον ή ποιους έκανε τηλεφωνήματα ο κρατούμενος.