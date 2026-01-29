Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας αποφάσισε όπως παραμείνουν υπό κράτηση μέχρι τη δίκη τους οι πέντε κατηγορούμενοι για το αιματηρό επεισόδιο συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας, το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου.

Πρόκειται για 48χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, που φέρεται ως επικεφαλής εγκληματικής ομάδας, καθώς και 4 αλλοδαπούς από την Ιορδανία και την Παλαιστίνη 26, 26, 32 και 20 ετών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν χθες σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας που θα συνεδριάσει στις 16 Μαρτίου, παραπέμφθηκαν οι πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών στο κέντρο της Λάρνακας, το απόγευμα της 17ης Ιανουαρίου. Το δικαστήριο είχε επιφυλάξει για σήμερα την απόφασή του, αφού χθες σε πολύωρη διαδικασία οι συνήγοροι των κατηγορουμένων έφεραν ένσταση στην κράτησή τους.

Οι πέντε αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες συνωμοσίας προς διάπραξης κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής και μεταφοράς εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης. Για την υπόθεση καταζητούνται άλλοι τρεις αλλοδαποί 27, 26 και 35 ετών, για τους οποίους υπάρχουν πληροφορίες πως διέφυγαν στο εξωτερικό. Επιπρόσθετα ι δυο από τους συλληφθέντες, ο 48χρονος και ένας 26χρονος, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για τον ξυλοδαρμό 39χρονου από τη Βουλγαρία στην Πύλα, λίγες ώρες πριν το επεισόδιο στο κέντρο της Λάρνακας και συγκεκριμένα στις 4 τα ξημερώματα της 17ης Ιανουαρίου. Οι δύο αντιμετωπίζουν κατηγορίες για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, απειλή και μαχαιροφορία. Για τη συγκεκριμένη υπόθεση καταζητείται και 27χρονος .

Οι κατηγορούμενοι, καθώς και τα καταζητούμενα πρόσωπα φέρονται να είναι μέλη εγκληματικής ομάδας, που προσέγγισε επιχειρηματία και φαίνεται να του ζήτησε αρχικά €7.000 για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, αρχικά δέχθηκε τηλεφωνικές απειλές και το Σάββατο 17 Ιανουαρίου πρόσωπο αραβικής καταγωγής, πήγε επί τόπου και τον απείλησε με μαχαίρι. Λίγο μετά τις 3 το απόγευμα τον χώρο προσέγγισαν οχήματα με μεγάλη ταχύτητα και από αυτά αποβιβάστηκαν 20 άτομα. Τα πρόσωπα αυτά ζήτησαν χρήματα από τον παραπονούμενο και όταν αρνήθηκε, φέρονται να άρχισαν να τον κτυπούν. Τότε ο παραπονούμενος μαζί με συγγενικό του πρόσωπο και δύο φίλους του αντέδρασαν και αντεπιτέθηκαν με τσεκούρι και λοστούς. Ακολούθησε η ρίψη δύο πυροβολισμών με πιστόλι που φέρεται να κρατούσε άτομο της ομάδας του 48χρονου.

Υπενθυμίζεται πως στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες και σε δύο επιχειρηματίες, 47 και 43 χρόνων, που είχαν συναντήσεις με τον παραπονούμενο της υπόθεσης και φέρονται να του ζήτησαν ν’ αλλάξει την κατάθεσή του. Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν την Τρίτη σε δίκη για παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία και έχουν αφεθεί, υπό όρους, ελεύθεροι.