Χειροπέδες σε αστυνομικό στη Λάρνακα φόρεσαν μέλη της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, αφού φέρεται να παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο σε πρόσωπο που κρατείτο σε Αστυνομικό Σταθμό για την πρωτοφανή υπόθεση της ρίψης πυροβολισμών στη Λάρνακα στις 17 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews πρόκειται για τον 48χρονο με κυπριακή υπηκοότητα, φερόμενο ως επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας που ζήτησε χρήματα για προστασία από επιχειρηματία στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο μαζί με άλλους 4 αλλοδαπούς είχαν παραπεμφθεί χθες σε απευθείας δίκη ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας και μεταφέρθηκε στις Κεντρικές Φυλακές ως υπόδικος. Το περιστατικό έγινε τις προηγούμενες ημέρες, κατά την κράτηση του 48χρονου σε Αστυνομικό Σταθμό της Λάρνακας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αστυνομίας «το εν λόγω μέλος, ενώ εκτελούσε καθήκον φρούρησης σε αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό του τηλέφωνο σε κρατούμενο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων».

Ο αστυνομικός φέρεται σε περισσότερες από μία περιπτώσεις να έδωσε κινητό τηλέφωνο στον κρατούμενο. Όταν έφτασαν οι πληροφορίες στην Αστυνομία τέθηκαν στο μικροσκόπιο κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του Αστυνομικού Σταθμού και αποφασίστηκε όπως ο αστυνομικός συλληφθεί. Ο αστυνομικός συνελήφθη σήμερα, βάσει δικαστικού εντάλματος.

Το συγκεκριμένο μέλος, το οποίο υπηρετεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας, διερευνάται για τα ακόλουθα αδικήματα: 1.Κατάχρηση εξουσίας. 2.Δόλου και κατάχρηση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό. 3.Μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσου επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια. 4.Παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος. 5.Παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου / αποκάλυψη κρατικού απορρήτου. 6.Ανυπακοή σε διατάξεις νόμων που επιβάλλουν καθήκον. 7.Δεκασμό δημόσιου λειτουργού. 8.Συναλλαγές με αντιπροσώπους οι οποίες υποδηλώνουν διαφθορά (σύμφωνα με τον περί Πρόληψης της Διαφθοράς Νόμο). 9.Αθέμιτη κτήση περιουσιακού οφέλους.