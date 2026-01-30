Η Αστυνομία καταζητεί τον Huseyin Vedat, 55 ετών, Τουρκοκύπριο από τη Λευκωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενες υποθέσεις διάρρηξης δύο κτιρίων και κλοπής, διάρρηξης κτιρίου με σκοπό τη διάπραξη κακουργήματος, πρόκλησης κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία, κατοχής διαρρηκτικών εργαλείων κατά τη διάρκεια της νύκτας, και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, αδικήματα που σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 25/12/2025 και 21/01/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22-802222, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.