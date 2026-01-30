Θανατηφόρο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/01), στην περιοχή Κοφίνου, της επαρχίας Λάρνακας. Θύμα ο 55χρονος Fins Alexandru από τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο εργάτης τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την εκφόρτωση τσιμεντένιων αντίβαρων από φορτηγό .

Πρόκειται για υπάλληλο σε ιδιωτική εταιρεία που ασχολείται με συναρμολόγηση πυλώνων της ΑΗΚ.

Κατά τον επίδικο χρόνο βρισκόταν εντός της καρότσας του φορτηγού το οποίο κάτω από συνθήκες που διερευνώνται έγειρε προς τα δεξιά.

Το ατύχημα διερευνάται σε συνεργασία με το γραφείο εργασίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, θα υποβληθεί αίτημα για έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του οδηγού του φορτηγού, το οποίο ήταν φορτωμένο με ηλεκτρικούς πασσάλους .