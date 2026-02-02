Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας ο 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, που φέρεται ως δράστης της απόπειρας φόνου σε βάρος γνωστού επιχειρηματία ηλικίας 47χρονων τον περασμένο Ιούλιο.

Ο κατηγορούμενος απάντησε πως δεν παραδέχεται ενοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, λίγα λεπτά μετά το πέρας άλλης διαδικασίας ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Σε εκείνη τη διαδικασία ( στην οποία υπάρχουν άλλοι 4 κατηγορούμενοι) το δικαστήριο διέταξε όπως παραμείνει υπό κράτηση για υπόθεση για την οποία παραπεμθηκε την περασμενη Παρασκευή σε δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου και αφορά στην φερόμενη δράση εγκληματικής ομάδας που ζητούσε χρήματα για παροχή προστασίας. Υπενθυμίζεται πως εκείνη η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται μετά τη σύλληψη του για την απόπειρα φόνου σε βάρος του 47χρονου, όταν στο κινητό του εντοπίστηκε αριθμός βίντεο.

Ο 22χρονος απάντησε μη παραδοχή στις εννέα βαρύτατες κατηγορίες που επισύρουν μέχρι και διά βίου φυλάκιση. Αυτές αφορούν σε απόπειρα φόνου, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών, κλοπή και κλεπταποδοχή. Σημειώνεται πως προστέθηκε και κατηγορία για συνωμοσία για φόνο μετά τη διάπραξη της απόπειρας, που έχει σχέση με βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, τα οποία καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον στόχο και μετά την εγκληματική ενέργεια. Σε αυτά τα βίντεο, φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες, στις οποίες κινείτο ο 47χρονος και να έκανε, μάλιστα, φωνητικές περιγραφές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 22χρονος από τις 14 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025 συνωμότησε με άλλο πρόσωπο με σκοπό να φονεύσουν τον 47χρονο.

Η συνήγορος του 22χρονου ανέφερε πως ο πελάτης της απάντησε μη παραδοχή, λόγω και της καταχώρισης της άλλης υπόθεσης στη βάση του συγκεκριμένου μαρτυρικού υλικού. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 18 Μαρτίου.

Ο νεαρός ΣΥΟΠ συνδέθηκε επιστημονικά με τη σκηνή της απόπειρας φόνου του 47χρονου, αφού το DNA του εντοπίστηκε σε περιλαίμιο που έπεσε από τον δράστη κατά τη διαφυγή του από τη σκηνή. Τον Συμβασιούχο Οπλίτη ενέπλεξε αρχικά μαρτυρία , που τον έφερε να παραδέχθηκε στον κύκλο του πως ήταν αυτός που πυροβόλησε εναντίον του 47χρονου. Ακολούθησε η σύλληψή του στις 17 Νοεμβρίου σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, πιστόλι 9 χιλιοστών, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Εξάλλου, ο 22χρονος φαίνεται να έχει σχέση και με κλαπείσα μοτοσικλέτα, η οποία εντοπίστηκε σε αποθήκη της Εθνικής Φρουράς.

Υπενθυμίζεται πως η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σε κάποια στιγμή άκουσε πυροβολισμούς και είδε ένα πρόσωπο, που επέβαινε σε σκούτερ, να πυροβολεί προς το μέρος του. Ακολούθως ο ύποπτος άφησε πίσω το σκούτερ και διέφυγε πεζός.