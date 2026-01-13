Με τη συνοδεία ένοπλων αστυνομικών μεταφέρθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας ο 22χρονος Συμβασιούχος Οπλίτης της Εθνικής Φρουράς, που φέρεται ως δράστης της απόπειρας φόνου σε βάρος γνωστού προσώπου ηλικίας 47χρονων τον περασμένο Ιούλιο.

Σήμερα ήταν ορισμένη διαδικασία προκειμένου ο κατηγορούμενος ν’ απαντήσει εάν παραδέχεται ενοχή στις εννέα κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Ωστόσο, ο συνήγορος υπεράσπισής του Χρίστος Πουτζιουρής ζήτησε χρόνο, λόγω του ότι δεν του παραδόθηκε, όπως είπε, σημαντικό μαρτυρικό υλικό. Γι’ αυτό η διαδικασία αναβλήθηκε και ορίστηκε για τις 2 Φεβρουαρίου.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες που επισύρουν μέχρι και διά βίου φυλάκιση. Αυτές αφορούν σε απόπειρα φόνου, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών, κλοπή και κλεπταποδοχή. Σημειώνεται πως προστέθηκε και νέα κατηγορία συνωμοσίας για φόνο μετά τη διάπραξη της απόπειρας, που έχει σχέση με βίντεο που εντοπίστηκαν στο κινητό του τηλέφωνο, που καταδεικνύουν πως παρακολουθούσε τον στόχο και μετά την εγκληματική ενέργεια. Σε αυτά τα βίντεο, φέρεται να κατέγραφε τοποθεσίες στις οποίες κινείτο ο 47χρονος και να έκανε, μάλιστα, φωνητικές περιγραφές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 22χρονος από τις 14 Σεπτεμβρίου 2025 μέχρι τις 13 Οκτωβρίου 2025 συνωμότησε με άλλο πρόσωπο με σκοπό να φονεύσουν τον 47χρονο. Σημειώνεται πως αν και ο κατηγορούμενος φέρεται να έδρασε κατ’ εντολή άλλου προσώπου, μέχρι στιγμής, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία, που να οδηγούν στον ηθικό αυτουργό. Σημειώνεται πως ο νεαρός συνδέθηκε επιστημονικά με τη σκηνή της απόπειρας φόνου του 47χρονου. Συγκεκριμένα συνδέθηκε μέσω DNA με το περιλαίμιο που έπεσε από τον δράστη κατά τη διαφυγή του. Τον Συμβασιούχο Οπλίτη ενέπλεξε μαρτυρία που εξασφάλισε η Αστυνομία, που τον έφερε να παραδέχθηκε στον κύκλο του πως ήταν αυτός που πυροβόλησε εναντίον του 47χρονου.

Ακολούθησε η σύλληψή του στις 17 Νοεμβρίου 2025 σε χώρο στάθμευσης στη Λάρνακα. Στο σπίτι του εντοπίστηκε πιστόλι 9 χιλιοστών, αριθμός σφαιρών, δύο ανθρωπόμορφες μάσκες, καθώς και 4 κινητά τηλέφωνα. Εξάλλου, ο 22χρονος φαίνεται να έχει σχέση και με κλαπείσα μοτοσικλέτα, η οποία εντοπίστηκε σε αποθήκη της Εθνικής Φρουράς στην επαρχία Λευκωσίας.

Υπενθυμίζεται πως η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της 31ης Ιουλίου την ώρα που ο 47χρονος κατευθυνόταν με ποδήλατο από τη Βιομηχανική Περιοχή Δρομολαξιάς προς την περιοχή Κρασά. Σε κάποια στιγμή άκουσε πυροβολισμούς και είδε ένα πρόσωπο, που επέβαινε σε σκούτερ, να πυροβολεί προς το μέρος του. Ακολούθως ο ύποπτος άφησε πίσω το σκούτερ και διέφυγε πεζός. Σημειώνεται πως ο 47χρονος δεν τραυματίστηκε.