Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Λεμεσού για την υπόθεση ληστείας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής σε κατοικία στη Γερμασόγεια, όταν κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε σπίτι, ακινητοποίησαν την οικιακή βοηθό και έφυγαν με μετρητά και κοσμήματα, σκορπώντας τον φόβο σε δύο γυναίκες.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 23:35, όταν ήχησε το σύστημα συναγερμού της οικίας. Στο σπίτι διαμένει μια 86χρονη γυναίκα μαζί με την 34χρονη οικιακή της βοηθό από τις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την κατάθεση της 34χρονης, όταν σηκώθηκε για να διαπιστώσει τι προκάλεσε τον συναγερμό, βγήκε από το δωμάτιό της στο υπόγειο και βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν άγνωστο άντρα. Εκείνος την έσπρωξε πίσω στο δωμάτιο και, χρησιμοποιώντας κολλητική ταινία και πλαστικά δεματικά (tire-ups), της έδεσε τα χέρια και τα πόδια, κλείνοντάς της το στόμα. Στη συνέχεια κατέστρεψε τα κινητά τηλέφωνά της.

Την ίδια ώρα, η 86χρονη ιδιοκτήτρια της οικίας, της οποίας το υπνοδωμάτιο βρίσκεται στον πρώτο όροφο, κατέβηκε στο ισόγειο μέσω ανελκυστήρα και είδε τρία άτομα να κινούνται προς τον πάνω όροφο. Ένας από αυτούς επέστρεψε, της έκλεισε το στόμα και της μίλησε με κυπριακή προφορά. Λίγα λεπτά αργότερα, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή. Αμέσως μετά, συγγενικά πρόσωπα της 86χρονης ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Οι επιτόπιες εξετάσεις έδειξαν ότι η είσοδος και πιθανότατα η έξοδος των δραστών έγινε από αλουμινένια συρόμενη μπαλκονόπορτα, δίπλα από την κύρια είσοδο, η οποία παραβιάστηκε. Από κλειδωμένο κομοδίνο φαίνεται να κλάπηκε το χρηματικό ποσό των €1.500 καθώς και διάφορα χρυσαφικά.

Όπως κατέθεσε η 34χρονη, ο άντρας που την ακινητοποίησε μιλούσε αγγλικά, φορούσε μαύρα ρούχα και κουκούλα. Η 86χρονη ανέφερε ότι και οι τρεις δράστες ήταν ντυμένοι στα μαύρα και είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, ενώ ένας εξ αυτών μιλούσε με κυπριακή προφορά, γεγονός που την οδήγησε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για Κύπριο.

Οι έρευνες και οι εξετάσεις του ΤΑΕ Λεμεσού βρίσκονται σε εξέλιξη. Από την περιοχή αναμένεται να παραληφθούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις των δραστών πριν και μετά τη ληστεία.