Η Αστυνομία καταζητεί την Marina Blurtsyan, 65 ετών, από τη Ρωσία και τον Akor Blurin, 43 ετών, από τη Ρωσία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και αρπαγής από νόμιμη κηδεμονία που διαπράχθηκαν μεταξύ των ετών 2024 – 2026, στην Κύπρο.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή μετη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.