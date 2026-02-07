Πραγματοποιήθηκε η νεκροτομή στη σορό του 63χρονου Ελληνοκύπριου ισοβίτη, που εντοπίστηκε την Παρασκευή νεκρός στο κελί του στις Κεντρικές Φυλακές.

Αν και αρχικά το Τμήμα Φυλακών, ανακοίνωσε επίσημα ότι ο θάνατος του κατάδικου, επήλθε από ανακοπή, η νενομισμένη νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνατος του επήλθε από ασφυξία συνεπεία απόφραξης αναπνευστικής οδού με τροφή.

Ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους, διενήργησε τη νεκροτομή.

Υπενθυμίζεται πως ο Κύπριος ισοβίτης ηλικίας 63 ετών, εντοπίστηκε χθες γύρω στις 15:55 εντός του κελιού του από μέλος του προσωπικού των Κεντρικών Φυλακών, χωρίς εμφανείς ζωτικές ενδείξεις.

Σύμφωνα με το Τμήμα Φυλακών, άμεσα ενεργοποιήθηκαν οι Ιατρικές Υπηρεσίες, οι οποίες προσήλθαν στο σημείο και παρείχαν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ταυτόχρονα κλήθηκε ασθενοφόρο. Ο κρατούμενος μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Τμήμα Φυλακών προέβη άμεσα σε ενημέρωση του ΤΑΕ Λευκωσίας, ενώ η οικογένεια του αποβιώσαντος ενημερώθηκε αμέσως.