Δύο πρόσωπα συνέλαβε χθες η Αστυνομία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής αυτοκινήτου. Οι συλλήψεις διενεργήθηκαν στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης του ΤΑΕ Λευκωσίας.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί, το πρωί της 6ης Φεβρουαρίου 2026, ενώ βρισκόταν σταθμευμένο έξω από περίπτερο στη Λευκωσία. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, μέλη του Κλιμακίου Διαρρήξεων του ΤΑΕ Λευκωσίας, διενήργησαν χθες συντονισμένη επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το κλοπιμαίο όχημα, σταθμευμένο σε ανοιχτό χώρο στη Λευκωσία.

Εντός του οχήματος εντοπίστηκαν δύο πρόσωπα, ηλικίας 34 και 32 ετών, τα οποία συνελήφθησαν για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Κατά τη διάρκεια έρευνας που ακολούθησε εντοπίστηκε εντός του οχήματος και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα μεθαμφεταμίνης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

Με αφορμή και αυτή την υπόθεση η Αστυνομία υπενθυμίζει σε όλους ότι η ασφάλεια του οχήματός μας αφορά πρώτα και κύρια εμάς τους ίδιους. Αποφεύγουμε να σταθμεύουμε το όχημά μας σε απόμερα σημεία και δεν αφήνουμε ποτέ το όχημά μας σε λειτουργία ή τα κλειδιά στη μίζα, έστω και αν θα λείψουμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προτού εγκαταλείψουμε το όχημα βεβαιωνόμαστε ότι έχουμε ανεβάσει πλήρως τα παράθυρα και ότι έχουμε κλειδώσει τις πόρτες.