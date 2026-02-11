Καταζητούνται ο ANKIT KUMAR, 25 ετών και o PARDEEP 25 ετών και οι δύο από την Ινδία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απόπειρας φόνου, συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και μεταφοράς επιθετικού οργάνου, που διαπράχθηκε στις 9/2/2026, στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στο τηλέφωνο 22802222, με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον αριθμό 1460.