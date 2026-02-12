Πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 3.40 τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/02) σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στάθμευσης καταστήματος στη Λεμεσό, με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί ολοσχερώς.

Το αυτοκίνητο ανήκει σε 26χρονη ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν ακινητοποιημένο στον συγκεκριμένο χώρο τους τελευταίους δύο μήνες λόγω μηχανικής βλάβης.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για επιτόπιες εξετάσεις, ενώ η πυρκαγιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η σκηνή αποκλείστηκε προκειμένου να διενεργηθούν περαιτέρω έρευνες με το πρώτο φως της ημέρας, ώστε να διακριβωθούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.