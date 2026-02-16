Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη άντρα ηλικίας 22 ετών, ο οποίος αναζητείτο σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση απαίτησης χρημάτων με απειλές και κλοπής, αδικήματα που διαπράχθηκαν στις 08 Φεβρουαρίου, στην επαρχία Λεμεσού. Πλέον, οι συλλήψεις για τη συγκεκριμένη υπόθεση ανέρχονται στις τρεις.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 7.30 το βράδυ της 08ης Φεβρουαρίου, ενώ 24χρονος διανομέας φαγητού οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του σε δρόμο στην περιοχή Ύψωνα, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε άλλος διερχόμενος οδηγός.

Μετά τη σύγκρουση, ο δεύτερος μοτοσικλετιστής φέρεται να επιτέθηκε εναντίον του 24χρονου και να απαίτησε χρήματα, δήθεν ως αποζημίωση για τις ζημιές που υπέστη η μοτοσικλέτα του, ενώ στο σημείο αφίχθηκαν και άλλα πρόσωπα, που επίσης φέρονται να επιτέθηκαν εναντίον του 24χρονου και να απαίτησαν από εκείνον να δώσει χρήματα στον άλλο μοτοσικλετιστή.

Οι ύποπτοι φέρονται στη συνέχεια να έκλεψαν από τον 24χρονο το κινητό του τηλέφωνο και χρηματικό ποσό και να τράπηκαν σε φυγή.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ ο 24χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο, όπου έτυχε ιατρικών εξετάσεων και περίθαλψης και έλαβε εξιτήριο το ίδιο βράδυ.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.