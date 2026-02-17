Καθοριστική συμβολή είχε η Αστυνομία Κύπρου, στον εντοπισμό, τη σύλληψη και την καταδίκη 53χρονου στις ΗΠΑ, για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών μέσω διαδικτύου. Ο 53χρονος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 ετών.

Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε με πληροφορίες που λήφθηκαν από τον Κλάδο Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, το 2020. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε ότι ο ύποπτος διέμενε στις ΗΠΑ, ενώ εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι η δράση του εναντίον παιδιών ήταν διαχρονική με μεγάλο αριθμό θυμάτων, σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ.

Αφού ενημερώθηκαν οι Αρχές των ΗΠΑ, τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το FBI Νέας Υόρκης. Σε στενή συνεργασία με τους ανακριτές του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, από τις έρευνες των αμερικανικών Αρχών αναγνωρίστηκαν και εντοπίστηκαν περισσότερα θύματα, ηλικίας μεταξύ 13 και 17 ετών.

Ο 53χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη ενώ στις 29 Ιανουαρίου 2026 καταδικάστηκε από Δικαστήριο των ΗΠΑ, σε φυλάκιση 12 ετών χωρίς δικαίωμα πρόωρης αποφυλάκισης.

Η ασφάλεια και η προστασία των παιδιών, από τέτοια ειδεχθή εγκλήματα, αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της Αστυνομίας Κύπρου. Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει πως τα σεξουαλικά αδικήματα εναντίον παιδιών αποτελούν μορφή διασυνοριακού εγκλήματος. Ταυτόχρονα αποδεικνύει πως η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Αρχών Επιβολής του Νόμου διαφόρων χωρών, επιφέρει άριστα αποτελέσματα για την απονομή δικαιοσύνης.