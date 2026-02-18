Η Αστυνομία, σε συνεργασία και άλλες αρμόδιες Αρχές, προχώρησε άμεσα στον επαναπατρισμό δώδεκα (12) προσώπων, υπηκόων τρίτων χωρών, τα οποία παρέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που διενήργησε η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης – ΥΑΜ, νωρίτερα σήμερα, στην επαρχία Πάφου.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά 19 πρόσωπα, που παρέμεναν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Οι διαδικασίες για τον άμεσο επαναπατρισμό και των υπολοίπων εφτά προσώπων είναι συνεχίζονται, πάντα σε συνεργασία και με άλλες αρμόδιες Αρχές.

Οι προσπάθειες της Αστυνομίας για εντοπισμό και επαναπατρισμό προσώπων, που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, συνεχίζονται καθημερινά.