Στη σύλληψη του 37χρονου οδηγού που εμπλέκεται στην ασύλληπτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, όπου παρασύρθηκε και σκοτώθηκε ο 70χρονος Σάββας Ιωάννου από την Πάφο, καθώς τοποθετούσε κώνους, προχώρησε η Αστυνομία.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, 37χρονος οδηγός σαλούν οχήματος παρέσυρε κώνους σήμανσης και συγκρούστηκε με μεγάλο φωτεινό αναλάμπον βέλος, το οποίο ήταν προσδεδεμένο σε ελαφρύ φορτηγό.

Ως αποτέλεσμα, ο Ιωάννου, ο οποίος ασχολείτο με την εκφόρτωση κώνων από το φορτηγό, τραυματίστηκε θανάσιμα.

Ο 37χρονος οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, υποβλήθηκε σε ελέγχους αλκοόλης και ναρκοτέστ με αρνητικά αποτελέσματα και συνελήφθη δυνάμει δικαστικού εντάλματος για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.