Εγκρίθηκε πριν από λίγο το αίτημα της Αστυνομίας για οκταήμερη προσωποκράτηση των υπόπτων 34 και 26 ετών για την υπόθεση εντοπισμού 233,5 κιλών ναρκωτικών ουσιών σε υποστατικά στον Στρόβολο.

Ο λόγος για τους Σ.Σ. και Χρ. Ο.. Αμφότεροι συνελήφθησαν χθες κατά την συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ σε αποθήκες στο πατρικό σπίτι του Σ.Σ. στο προάστιο της Λευκωσίας λίγο πριν από το μεσημέρι.

Οι Μαρίνος Καούλλας και Δημήτρης Τσολακκίδης, συνήγοροι υπεράσπισης των υπόπτων δεν έφεραν ένσταση στο αίτημα της Αστυνομίας. Έτσι, η Επαρχιακός Δικαστής Αντριάνα Τζόαν Σολομωνίδου ενέκρινε το αίτημα της Αστυνομίας.

Από τα όσα ανέφερε ο εξεταστής της ΥΚΑΝ ενώπιον της έδρας προκύπτει ότι αναζητούνται άγνωστος άνδρας και μια ξανθή γυναίκα με ηλικία γύρω στα 50 έτη. Τα δυο αυτά πρόσωπα φέρονται να σχετίζονται με τους υπόπτους και να συμμετείχαν στη μεταφορά κιβωτίων με κροτίδες.

Τα μέλη της ΥΚΑΝ έκαναν έφοδο στα υποστατικά χθες λίγο πριν από το μεσημέρι και εντόπισαν ασύλληπτες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και άλλα αντικείμενα που παραπέμπουν σε δράση καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας.

Συγκεκριμένα μετά την καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε χθες αργά το βράδυ η σούμα είχε δείξει πως εντοπίστηκαν 167 κιλά κάνναβης, 4.5 κιλά ρητίνης κάνναβης και 62 κιλά κοκαΐνης. Εντοπίσθηκαν, επιπρόσθετα, 381 συσκευές ατμίσματος (vape)που περιέχουν ναρκωτική ουσία THC.

Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

>> 11,640 κροτίδες,

>> 3 πιστόλια/περίστροφα (το ένα ομοίωμα),

>> 2 αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί,

>> πέραν των 30 φυσιγγίων πυροβόλου όπλου,

>> χρηματικό ποσό ύψους €12,765.