Συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων η Αστυνομία Λάρνακας με σκοπό να διερευνήσει εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες που έχουν σχέση με τη διασπορά του αφθώδους πυρετού, που απειλεί το κτηνοτροφικό κεφάλαιο της Κύπρου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, έπειτα από σημερινή έκτακτη σύσκεψη στο Αρχηγείο Αστυνομίας αποφασίστηκε η συγκρότηση ανακριτικής ομάδας από μέλη της Αστυνομίας Λάρνακας. «Το πλαίσιο των ανακρίσεων και της διερεύνησης είναι γενικό, για όλο το φάσμα των περιστατικών με σκοπό να διαπιστωθεί η ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών ή/και άλλων αδικημάτων από οποιοδήποτε εμπλεκομενο πρόσωπο», σημείωσε ο κ. Χρυσοστόμου.

Μέχρι στιγμής έχουν ληφθεί καταθέσεις όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews από τους δύο κτηνοτρόφους στην Ορόκλινη, στις μονάδες των οποίων εντοπίστηκαν θετικά κρούσματα στις 21 Φεβρουαρίου. Κλήθηκαν ακόμη για κατάθεση ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, καθώς και κτηνιατρικοί λειτουργοί της Λάρνακας. Η Αστυνομία για αυτή τη πτυχή διερευνά κατά πόσον υπήρξε αμέλεια ήταν από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες είτε από τους ίδιους τους κτηνοτρόφους.

Στο μικροσκόπιο, ωστόσο, βρίσκονται και πληροφορίες πως ενδεχομένως η διασπορά να προήλθε από συγκεκριμένα πρόσωπα που διακινούν σανό από τα κατεχόμενα. Για αυτή την πτυχή έχουν κληθεί ήδη για καταθέσεις συγκεκριμένα πρόσωπα.