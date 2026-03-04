Στο Δικαστήριο οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι δύο αλλοδαποί συλληφθέντες ως ύποπτοι για διερευνώμενη υπόθεση που αφορά ισχυρισμούς περί τρομοκρατίας.

Οι έρευνες των ανακριτών του ΤΑΕ Αρχηγείου έχουν προχωρήσει και φαίνεται να προκύπτουν αρκετά στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και επεξεργασίας.

Τα στοιχεία ήρθαν στο φως από το «άνοιγμα» των τηλεφωνικών συσκευών που εντοπίστηκαν στην κατοχή των δύο προσώπων, ενός Αζέρου και της Εσθονής συντρόφου του.

Μεταξύ των στοιχείων που εντοπίστηκαν στις ηλεκτρονικές συσκευές τους είναι και διάλογοι σε διάφορες πλατφόρμες με πρόσωπα που βρίσκονται πιθανότατα στο εξωτερικό και σχετίζονται με τους λόγους για τους οποίους ήρθαν στην Κύπρο.

Επίσης, υπάρχει αρκετό φωτογραφικό υλικό και εξετάζεται κατά πόσον προέρχεται από τους χώρους που φωτογράφιζαν και αν μεταξύ αυτών είναι και ευαίσθητα σημεία.

Πλην των ερευνών, για να διαφανεί κατά πόσον σχετίζονται με τρομοκρατία, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτή η περίπτωση να έχει κάποια σχέση και με την υπόθεση κατασκοπείας που διερευνήθηκε πέρσι τον Ιούνιο με τη σύλληψη ενός ακόμη Αζέρου, ο οποίος φωτογράφιζε τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε επισκεφθεί και την αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», φαίνεται να υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία με τις δύο υποθέσεις και γίνονται εξετάσεις για να διαφανεί αν πίσω κρύβονται τα ίδια πρόσωπα.

Σημειώνεται ότι η υπόθεση που αποκαλύφθηκε πέρσι, εκκρεμεί ενώπιον της δικαιοσύνης. Παρόμοια υπόθεση τρομοκρατίας με εμπλεκόμενο Αζέρο είχε διερευνηθεί και στην Ελλάδα το ίδιο διάστημα πέρσι.

Οι δύο συλληφθέντες την περασμένη Παρασκευή, ενώ μετέβαιναν από την Πάφο στη Λάρνακα την περασμένη Τετάρτη, αντιλήφθηκαν όχημα να τους ακολουθεί και κάλεσαν την Αστυνομία.

Οι πληροφορίες για την άφιξή τους στην Κύπρο και για τον σκοπό τους, είχαν δοθεί από ξένες υπηρεσίες και οι δύο φέρονται να παρακολουθούσαν ισραηλινά συμφέροντα.

Η Αστυνομία αναμένεται ότι θα παρουσιάσει ξανά σήμερα τους δύο υπόπτους ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για να ζητήσει την ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους, αφού φαίνεται να υπολείπονται πολλά ακόμα για να εξεταστούν.