«Με οδηγό το παράδειγμα των ηρώων μας, οι άνδρες και οι γυναίκες της Αστυνομίας Κύπρου συνεχίζουν να στέκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή. Σε ώρες έντασης, σε περιστατικά βίας, σε στιγμές που δοκιμάζεται η κοινωνική συνοχή, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο με επίγνωση, επαγγελματισμό και αίσθημα ευθύνης, με μοναδικό γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής, τη διασφάλιση της νομιμότητας και την εμπέδωση της ασφάλειας για κάθε πολίτη αυτού του τόπου», προστίθεται.

Ο κ. Αρναούτης αναφέρει ακόμα ότι, «μνημονεύουμε σήμερα όλους τους συναδέλφους μας, που έπεσαν στα δύσκολα και τραγικά χρόνια της ιστορίας του τόπου μας, στα γεγονότα του ’63-’64 και στον πόλεμο του 1974, αλλά και εκείνους που χάθηκαν απροσδόκητα στην καθημερινή εκτέλεση του καθήκοντος. Τιμούμε και τα δύο αγνοούμενα μέλη μας, με την ελπίδα ότι σύντομα θα δοθούν απαντήσεις που θα λυτρώσουν τις οικογένειές τους, κλείνοντας μια από τις πιο επώδυνες εκκρεμότητες της πατρίδας μας», προστίθεται.

Η θυσία και η προσφορά των ηρώων μας δεν αποτελεί μόνον ένα κεφάλαιο στην ιστορία του Αστυνομικού Σώματος, αναφέρει ο κ. Αρναούτης προσθέτοντας ότι «αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη ευθύνης για όλους μας. Γιατί πίσω από κάθε όνομα που τιμούμε σήμερα, δεν υπάρχει μόνον ένας Αστυνομικός που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος υπάρχει μια οικογένεια που βίωσε την οδύνη της απώλειας, μια οικογένεια που στερήθηκε έναν πατέρα, έναν σύζυγο, ένα παιδί. Το τίμημα που κατέβαλαν οι άνθρωποι αυτοί, οι δικοί μας άνθρωποι, δεν αποτυπώνεται μόνο στα αρχεία της ιστορίας, αλλά στις καρδιές όσων έμειναν πίσω και στη συλλογική μνήμη της κοινωνίας που υπηρέτησαν».

Σήμερα, προστίθεται, «με δέος και συγκίνηση, τιμούμε τη μνήμη και υποκλινόμαστε στους ήρωες συναδέλφους μας. Το χρέος μας απέναντί τους είναι βαρύ. Δεν περιορίζεται σε λόγια τιμής, αλλά μετατρέπεται σε καθημερινή πράξη ευθύνης. Σε προσήλωση στις αξίες που υπηρέτησαν. Σε διαρκή προσπάθεια να στεκόμαστε αντάξιοι της θυσίας τους».

Απευθύνει τέλος προς τις οικογένειές τους και σε όλους τους συγγενείς των ηρώων αστυνομικών, τον βαθύ σεβασμό και την αμέριστη ευγνωμοσύνη. Ο πόνος σας είναι και δικός μας πόνος. Η απώλειά σας είναι απώλεια ολόκληρης της Αστυνομίας και της κοινωνίας που υπηρετούμε και γι’ αυτό σας υποσχόμαστε ότι, η μνήμη τους θα παραμένει άσβεστη. Το παράδειγμά τους θα φωτίζει τον δρόμο μας. Και η θυσία τους θα αποτελεί για όλους μας διαρκή πυξίδα καθήκοντος για το παρόν και το μέλλον της Αστυνομίας Κύπρου.

Η 7η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τη Γενική Γραμματεία της Interpol ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους Πεσόντες Αστυνομικούς εν ώρα καθήκοντος.

ΚΥΠΕ