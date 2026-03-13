Στη σύλληψη 18χρονου προχώρησε η Αστυνομία, σχετικά με υπόθεση ληστείας, που σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, διαπράχθηκε την περασμένη Τετάρτη, 11 Μαρτίου, στην επαρχία Αμμοχώστου, με θύμα άντρα ηλικίας 20 ετών.

Ο 18χρονος συνελήφθη το απόγευμα σήμερα, από μέλη του ΤΑΕ Αμμοχώστου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, που εκδόθηκε στη βάση μαρτυρίας που προέκυψε κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτός τέθηκε υπό κράτηση, με το ΤΑΕ Αμμοχώστου να συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πρόκειται για τη δεύτερη σύλληψη υπόπτου σχετικά με την υπόθεση, αφού προηγήθηκε χθες η σύλληψη 17χρονου, επίσης δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ο 17χρονος οδηγήθηκε το πρωί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου, το οποίο ενέκρινε σχετικό αίτημα της Αστυνομίας και εξέδωσε διάταγμα κράτησης του, διάρκειας εφτά ημερών, για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία και την καταγγελία που υπέβαλε στην Αστυνομία ο 20χρονος, στις 11 Μαρτίου, λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα, ενώ ο ίδιος βρισκόταν σε πλατεία στην περιοχή Αγίας Νάπας, τον πλησίασαν δύο άγνωστα τα του πρόσωπα και υπό την απειλή μαχαιριού του απέσπασαν το πορτοφόλι του.