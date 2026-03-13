Στη σύλληψη ενός προσώπου ηλικίας 17 ετών προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ληστείας.



Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, στις 11/03/2026, γύρω στις 8μ.μ., ενώ 20χρονος καθόταν σε παγκάκι στην Αγία Νάπα, τον πλησίασαν δύο άγνωστα πρόσωπα και υπό την απειλή μαχαιριού, του απέσπασαν το πορτοφόλι του.



Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε μαρτυρία εναντίον 17χρονου, ο οποίος συνελήφθη χθες με δικαστικό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου.



Το ΤΑΕ Αμμοχώστου συνεχίζει τις εξετάσεις.