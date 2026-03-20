Συνεχίζονται οι δράσεις της Αστυνομίας ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων. Δύο πρόσωπα συνελήφθησαν στη βάση δικαστικών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εναντίον τους για μη παρουσίαση ενώπιον δικαστηρίου και οφειλές και τρίτο πρόσωπο για τροχαία αδικήματα.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 522 οχήματα και ελέγχθηκαν συνολικά 753 οδηγοί και επιβάτες. Διενεργήθηκαν παράλληλα έλεγχοι 40 υποστατικών όπου καταγγέλθηκαν τέσσερις εξ αυτών, σε σχέση με αδικήματα που αφορά την λειτουργία τους.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, καταγγέλθηκαν 280 οδηγοί για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ δύο οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.