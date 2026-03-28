Η εκστρατεία της Αστυνομίας για πρόληψη και πάταξη της νεανικής παραβατικότητας που σχετίζεται με ανεξέλεγκτες λαμπρατζιές και τη χρήση κροτίδων, που άρχισε προ διμήνου, συνεχίζεται αμείωτη, σε συνεργασία με τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και την Πυροσβεστική Υπηρεσία και θα κορυφωθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα δήλωσε, ο πυροτεχνουργός της Αστυνομίας Πάρις Κυριάκου. Μέχρι στιγμής, το 2026 υπήρξαν 11.000 κατασχέσεις ειδών πυροτεχνίας εκ των οποίων η τεράστια πλειοψηφία είναι κροτίδες, πρόσθεσε. Το 2025 η Αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε 20.500 είδη πυροτεχνίας, εκ των οποίων οι 9.000 ήταν κροτίδες.

Ο κ. Κυριάκου προειδοποίησε ότι σε ενέργειες που αφορούν είτε τις λαμπρατζιές είτε τις κροτίδες ελλοχεύουν κίνδυνοι που απειλούν τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα είτε των εμπλεκομένων σε αυτές τις ενέργειες, είτε αμέτοχων σε αυτές ανθρώπων.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, Δήμαρχος Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική και πως τα συνεργεία των τοπικών αρχών, από καιρό μαζεύουν ξύλα και άλλα υλικά που προορίζονται για λαμπρατζιές.

Ειδικότερα ο πυροτεχνουργός της Αστυνομίας υπενθύμισε ότι το Πάσχα του 2025 σημειώθηκε ο θάνατος του 22χρονου στο Γυμνάσιο Κωνσταντινουπόλεως, όταν πάσσαλος που τοποθετήθηκε στη λαμπρατζιά γλίστρησε και χτύπησε στο κεφάλι τον νεαρό, τον τραυματισμό 40χρονου που βρισκόταν έξω από εκκλησία από κροτίδα που πέταξε 3ο άτομο, και τους ακρωτηριασμούς δύο ανήλικων νεαρών, τους ενός από εργοστασιακή κροτίδα και του άλλου από αυτοσχέδια.

Ο κ. Κυριάκου αρχικά είπε ότι κάθε χρόνο όταν πλησιάζουν οι γιορτές του Πάσχα η Αστυνομία ξεκινά εκστρατεία διαφώτισης για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την κατοχή και χρήση κροτίδων και πυροτεχνημάτων, ενώ ταυτόχρονα διενεργεί εκστρατεία αστυνόμευσης προκειμένου να ανασχεθούν φαινόμενα νεανικής παραβατικότητας.

Τα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν ενημέρωση μέσω των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνέχισε, προσθέτοντας ότι ο κλάδος πυροτεχνουργών της Αστυνομίας και η κοινοτική αστυνόμευση εδώ και δύο μήνες παραθέτουν διαλέξεις σε σχολεία δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα έχουν εντατικοποιηθεί οι περιπολίες σε διάφορους επιρρεπείς χώρους όπως πάρκα, εκκλησίες, ανοικτοί χώροι και όπου αλλού υπάρχει πληροφορία για παράνομη δραστηριότητα χρήσης κροτίδων ή πυροτεχνημάτων.

Σημείωσε ότι αυξημένες περιπολίες διενεργούνται και στο πεδίο εντοπισμού εισόδου των παράνομων εκρηκτικών στη Δημοκρατία και οι οποίες είναι οι νόμιμες πύλες εισόδου μέσα από τις οποίες τα παράνομα αντικείμενα εισέρχονται καμουφλαρισμένα, και οι παράνομες είσοδοι μέσω της γραμμής κατάπαυσης του πυρός.

Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι η μεγαλύτερη ποσότητα των κροτίδων ή άλλων παράνομων εκρηκτικών προέρχεται από την κυρίως από την Τουρκία και περνούν στις ελεύθερες περιοχές μέσω κατεχομένων, προσθέτοντας ότι η προέλευση κροτίδων και εκρηκτικών, που φθάνουν από νόμιμες πύλες εισόδου, είναι η Ισπανία και η Πολωνία.

Στην ερώτηση αν το έργο της Αστυνομίας επηρεάστηκε από τη καταψήφιση του νομοσχεδίου για ρύθμιση του εθίμου της Λαμπρατζιάς, ο κ. Κυριάκου είπε πως η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει το έργο της Αστυνομίας, διότι η εν ισχύ νομοθεσία απαγορεύει το άναμμα φωτιάς. Πρόσθεσε ότι παρά την καθολική απαγόρευση η Αστυνομία λαμβάνει μέτρα, αλλά είναι ανεκτική στο άναμμα λαμπρατζιάς το Μεγάλο Σάββατο σε ελεγχόμενους χώρους εκκλησιών προκειμένου οι πιστοί να απολαύσουν το έθιμο χωρίς παρατράγουδα, που αποτελεί και εφικτό στόχο.

Εξήγησε ότι η Αστυνομία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ενεργούν ώστε όπου εντοπίζεται ξυλεία ή άλλα εύφλεκτα υλικά που προορίζονται για άναμμα λαμπρατζιάς, να απομακρύνονται.

Σε ερώτηση αναφορικά με τον εντοπισμό και τις κατασχέσεις κροτίδων και άλλων παράνομων εκρηκτικών ο κ. Κυριάκου είπε ότι το 2025 η Αστυνομία εντόπισε και κατάσχεσε 20.500 είδη πυροτεχνίας, εκ των οποίων οι 9.000 ήταν κροτίδες. Μέχρι της παρούσης το 2026 υπήρξαν 11.000 κατασχέσεις ειδών πυροτεχνίας εκ των οποίων η τεράστια πλειοψηφία είναι κροτίδες, πρόσθεσε.

Ακολούθως ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι η κατοχή, αποθήκευση, μεταφορά και η χρήση κροτίδων είναι παράνομη, προσθέτοντας ότι η ρίψη πυροτεχνημάτων γίνεται από αδειοδοτημένους χρήστες η άδεια των οποίων δεν επιτρέπει την κατοχή και ρίψη κροτίδων.

Ειδικότερα εξήγησε ότι η κατοχή και χρήση κροτίδων συνιστά το αδίκημα της παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών και τιμωρείται μέχρι και 10 χρόνια φυλάκιση.

Σε ό,τι αφορά τις κροτίδες εξήγησε ότι υπάρχουν δύο ειδών, οι εργοστασιακές και οι αυτοσχέδιες, προσθέτοντας πως οι εργοστασιακές κροτίδες διέπονται από κάποιους κανόνες ασφάλειας, οι οποίοι όμως αλλοιώνονται από τις συνθήκες αποθήκευσης/μεταφοράς και καθίστανται εάν αλλοιωθούν ιδιαίτερα επικίνδυνες για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του χρήστη. Επίσης, σημειώνοντας ότι ακόμα και οι εργοστασιακές κροτίδες είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αλλοιώσεις, που δεν είναι ορατές και που σε τέτοια περίπτωση μπορεί να εκμηδενίσουν τον χρόνο από τη στιγμή που ανάβει το φυτίλι και να γίνεται έκρηξη ενόσω ο χρήστης τις κρατά στα χέρια του, είπε ότι αλλοιώσεις κατά τις συνθήκες αποθήκευσης εγκυμονούν κινδύνους εκρήξεως στους χώρους αποθήκευσης.

Σύμφωνα με τον Πυροτεχνουργό της Αστυνομίας, ακόμα πιο επικίνδυνες από τις εργοστασιακές για τον κατασκευαστή/κάτοχο/χρήστη είναι οι αυτοσχέδιες κροτίδες, καθώς για την κατασκευή εκρηκτικών απαιτείται μεγάλη ακρίβεια υλικών, συνθηκών κατασκευής και σειράς ενεργειών και παραγόντων, που επηρεάζουν την ασφάλεια κατασκευής και χρήση εκρηκτικών.

Σημείωσε περαιτέρω ότι αυτοί που κρατούν στα χέρια τους κροτίδες πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν στα χέρια τους ένα εκρηκτικό αντικείμενο και υπόκεινται σε όλες τις πιθανές συνέπειες μιας έκρηξης, που μπορεί να απειλήσει την ζωή και την αρτιμέλεια τους.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κύπρου Ανδρέας Βύρας δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι η κατάσταση με τις λαμπρατζιές και όλα όσα συνοδεύουν το κατ’ όνομα έθιμο, είναι πολύ ανησυχητική.

Επισημαίνοντας ότι το έθιμο της λαμπρατζιάς είναι μόνο για το Μεγάλο Σάββατο έξω από τις εκκλησίες με τα δέοντα μέτρα ασφάλειας, πρόσθεσε πως τα φαινόμενα που παρατηρούνται από την επόμενη ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, ουδεμία σχέση έχουν με έθιμα, ούτε και όποια άλλη εκδοχή που αφορά κάτι διαφορετικό και πέρα από την παραβατικότητα, και έχουν αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο ζωές και να δημιουργείται σοβαρή οχληρία.

Η πολιτεία και ειδικότερα η Αστυνομία σε συνεργασία με όλους μας πρέπει να βρει τρόπους το καταπολεμήσει ώστε να μην χαθούν άλλες ζωές όπως πέρσι και η κατάσταση να βελτιωθεί και όχι να χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο, πρόσθεσε.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Βύρας είπε ότι οι δήμοι είναι στη διάθεση της Αστυνομίας και σε καθημερινή συνεννόηση με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική με τα συνεργεία τους μαζεύουν ξύλα συνεχώς. Διευκρίνισε τέλος ότι η συλλογή ξύλων και εύφλεκτων υλικών για τις λαμπρατζιές άρχισε από καιρό.

